NTI-gymnasiet Kronhus söker lärare i svenska och engelska eller svenska och
NTI Gymnasiet Macro AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NTI Gymnasiet Macro AB i Göteborg
, Skövde
, Helsingborg
, Karlstad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Kronhus är en liten skola mitt i stan med ungefär 300 elever. Våra elever är fördelade på tre program: teknikprogrammet, el- och energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Vi har en fantastisk personalgrupp där samarbete och prestigelöshet är tongivande. Vill du bli en del av vår personalgrupp?
Vi söker nu en lärare i svenska och engelska eller svenska + annat ämne
Det här erbjuder vi dig
Som lärare hos oss kommer du att undervisa i svenska på våra program. I tjänsten ingår också mentorskap på TE-programmet där du kommer att ingå. Som del av lärarlaget kommer du att få vara med och utveckla programmet samt driva samarbeten med andra ämnen och externa kontakter.
NTI Gymnasiet Kronhus har funnits i centrala Göteborg sedan 2002. Som medarbetare hos oss blir du en del av en samarbetande organisation med högt i tak. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår undervisning genom att bedriva praktiknära forskning på skolan. De senaste 10 åren har vi haft pedagogisk utveckling på schemat.
Vi erbjuder också våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad lärare, behörig att undervisa i svenska och gärna ett annat ämne på gymnasienivå. Just nu är vårt behov svenska och engelska men vi ser gärna att våra lärare har andra ämneskombinationer med svenska. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov. Vidare har du lätt att skapa förtroende hos elever och är van att ha föräldrakontakt. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet. Du vill driva programutveckling och samarbeten inom och utanför skolan. Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start 23 februari 2026.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Anna Robertson 072-502 24 39. Intervjuer kommer att ske löpande även innan tidsfristen gått ut så dröj inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NTI Gymnasiet Macro AB
(org.nr 556120-3679) Arbetsplats
NTI Gymnasiet Jobbnummer
9669957