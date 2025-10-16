NTI Gymnasiet Södertörn söker en skolkurator i Huddinge
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Södertörn söker nu en Skolkurator!
NTI Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever varje dag?
Vi söker en engagerad skolkurator som vill bidra till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö.
Som skolkurator är du en viktig del av elevhälsoteamet och tillför psykosocial kompetens som stöd i elevernas lärande, utveckling och mående. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att:
stötta elever i samtal kring sociala, emotionella och psykiska frågor
identifiera och förebygga riskfaktorer som kan påverka elevernas skolgång
samverka med skolledning, mentorer, pedagoger, vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst och BUP
bidra till skolans utvecklingsarbete kring trygghet, trivsel och likvärdighet
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med elevhälsoteamet, där du tillsammans med skolsköterska, specialpedagog, psykolog och skolledning arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och brinner för att ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Som en del av AcadeMedia får du tillgång till nätverk och stöd från den psykosociala verksamhetsansvariga samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-10-16Profil
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga medarbetare arbetar du med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. Du bidrar till skolans sociala arbete med din psykosociala och sociala kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Du ger handledning och konsultation till medarbetare, enskilt och i grupp. Du genomför samtal med elever, föräldrar enskilt och i grupp. Du ingår som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och kränkande handlingar. Vid behov arbetar du med krishantering och konfliktlösning, socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete. Du ser samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis som en självklarhet.
Tjänsten är en deltidsanställning med omfattningen totalt 50%. (Helst söker vi någon som kan arbeta varje dag, eller minst fyra dagar i veckan, inklusive måndagar.)
Provanställning om 6 månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Socionomutbildning
Arbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder, där mötet med elever på individ och gruppnivå har avgörande betydelse. En förmåga att väcka förtroende, ge stöd, se möjligheter och ge råd. Arbetet kräver djupa kunskaper om ungdomar, deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.
Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet och har löpande dialog med rektor och elevhälsan. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ansökan och kontakt
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 20251115. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna Biträdande rektor Bondhon Shahriar Alam via telefonnummer 076-108 78 89 eller på bondhon.shahriaralam@ntig.se
eller Rektor Martina Granquist Nkodia via telefonnummer 072-503 43 67 eller på martina.granquistnkodia@ntig.se
Välkommen med din ansökan!
