NTG Logistics växer ytterligare och söker nu efter fler lagermedarbetare.
2025-09-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Osby
, Hässleholm
Tycker du om ordning och reda och är noggrann i ditt arbetssätt? Är du den som bidrar till positiv stämning på arbetsplatsen? Är högt arbetstempo utan avslag på kvalité en av dina styrkor? Är yrkesstolthet ett ledord för dig?
Då kan du vara vår nya stjärna. - Ansök redan i dag!
VÅRT ERBJUDANDE
Du blir del av en arbetsplats där din noggrannhet i kombination med din förmåga att vara effektiv kommer väl till pass. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Du kommer i rollen få arbeta nära övriga kollegor där den ena dagen sällan eller aldrig är sig lik den andra.
Nu behöver vi stärka upp vårt team med fler driftiga lagermedarbetare.
ARBETSBESKRIVNING
Orderplock
Godsmottagning
Ompaketering
Truckkörning
Dagligt och frekvent arbete i vårt lagerdatasystem
KVALIFIKATIONSKRAV
Erfarenhet av arbete inom Lager och Logistik.
Du har truckkort och är van att hantera en truck på lager.
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
Allmänt van vid dagligt användande av data.
Du har en viss administrativ ådra och har förståelse för hur viktigt det är med ordning och reda.
MERITERANDE
Erfarenheter av användande av Ongoing Warehouse WMS system eller annat liknande system.
God erfarenhet av skjutstativtruck.
Vi ser gärna att du har körkort.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för NTG Logistics.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Är strukturerad, noggrann, självgående och har god samarbetsförmåga.
Vill känna och uppleva en yrkesstolthet.
Socialt kompetent då du kommer ha kontakt med flera olika kunder och medarbetare dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
OM OSS
På NTG Logistics är vi övertygade - Personalen är vår viktigaste resurs och ett av vårt starkaste argument. NTG Logistics är expert på tredjepartslogistik och erbjuder våra lager- & logistiktjänster till små såväl som stora företag med stor lyhördhet och flexibilitet som viktiga ledord. Genom stort engagemang och lång erfarenhet erbjuder vi kostnadseffektiv logistik som gör våra kunder konkurrenskraftiga och framgångsrika. Våra samarbeten präglas alltid av närhet och familjekänsla, där vi tar logistiken mer än ett steg framåt.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår lagerchef i Dalsjöfors, Dima Wollding. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du skickar ditt personliga brev och cv till: dwo@ntglogistics.se
ÖVRIGT
Start: Omgående, eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 7-16, måndag till fredag. Övertid förekommer
Plats: Dalsjöfors
Sista ansökningsdatum: 2025-10-31
OM ANSTÄLLNINGEN
Lön: Fast månadslön
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
6 månaders provanställning tillämpas
Tillsvidareanställning
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter:
Endast ansökningsmaterial inkl CV och PB beaktas.
(org.nr 559079-0399)
Lagerchef
Dima Wollding dwo@ntglogistics.se 0735-119675
9532044