NTG Logistics växer och söker nu efter fler medarbetare till huvudkontoret.
2025-12-23
Är du en person som gillar struktur, tar ansvar och har en naturlig servicekänsla? Vill du vara en viktig del i ett sammansvetsat team som hanterar kundservice, frakter och samtidigt utvecklas i ett expansivt företag?
Då kan du vara vår nya stjärna. - Ansök redan i dag - dig vill vi träffa!
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, positiv och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, men tummar aldrig på kvalitet. Du är en person som gillar att ha flera bollar i luften och som med självklarhet hugger i där det behövs. Du är prestigelös, självgående och vill känna yrkesstolthet.
Om NTG Logistics
NTG Logistics AB är ett växande tredjepartslogistikföretag med sju stora lagerenheter i norra Skåne samt en i Boråstrakten och en i Kungälv. Vi hanterar varje dag tusentals order åt våra kunder - allt från internationella koncerner till snabbväxande e-handlare. Med över 65 års erfarenhet bygger vi långsiktiga relationer genom lyhördhet, flexibilitet och närhet. Vår personal är vår viktigaste resurs, och vi tror starkt på utveckling, delaktighet och laganda.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en bred och omväxlande roll i hjärtat av vår verksamhet - administrationsavdelningen.
I avdelningen ingår kundtjänst, trafik, ekonomi, sälj, IT och säkerhet. Tjänsten är nyckelroll i ett mindre team där du blir ett viktigt stöd till flera funktioner. Du får arbeta nära kollegor med olika expertis och utvecklas i takt med att företaget växer. Ingen dag är den andra lik - men hos oss vet du alltid att du gör nytta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett inom två områden:
1. Kundtjänst och support
- Hantera inkommande ärenden från våra kunder
- Ge snabba och tydliga svar kring orderstatus, leveranser och produkter
- Vara en länk mellan kund och lagerpersonal
- Arbeta i vårt WMS, Ongoing
- Registrera och följa upp reklamationsärenden.
2. Trafik och transportbokningar
- Boka transporter (inrikes och utrikes)
- Följa upp frakter och vara kontaktperson mot transportörer
- Hantera tullfakturor och enklare frågor kring förtullning
- Arbeta i vårt TA-system och i vissa fall kunders och leverantörers externa system
Kvalifikationer (krav)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom administration eller kundtjänst
- Vana att arbeta med transportbokningar och kundkontakt
- God systemvana - särskilt i Office-paketet (främst Excel)
- Erfarenhet av något TA-system
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Mycket god struktur och känsla för ordning och reda
Meriterande
- Erfarenhet från TA-System
- Erfarenhet av WMS (gärna Ongoing)
- Erfarenhet av affärssystem (t.ex. Axapta, Business Central)
- Eftergymnasial utbildning inom logistikPubliceringsdatum2025-12-23Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du:
- Har god samarbetsförmåga och trivs i team
- Tar ansvar för helheten och bidrar till ett bra arbetsklimat
- Är stresstålig och kan prioritera när det behövs
- Är nyfiken, lyhörd och vill lära dig mer
- Har lätt till skratt och vill bli en del av vår kultur
Start: Enligt överenskommelse (gärna omgående)
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07:30 - 16:30
Placering: NTG Logistics AB, Norra Vägen 43, 282 61 Bjärnum
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Kontaktperson: Gustav Granholm, Trafikansvarig - 0761-732 587, ggr@ntglogistics.se Så ansöker du
