NPF-utbildad lärare till årskurs 1-9 på Sjumilaskolan i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-01-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en relationskompetent och NPF-utbildad lärarvikarie till Sjumilaskolan i Upplands Väsby kommun! Är du en person som ser pedagogiska pussel som en möjlighet snarare än ett problem? Du motiveras av att förstå hur olika hjärnor fungerar och trivs i en miljö där anpassningar är normen, inte undantaget.
För dig är specialpedagogik inte bara ett verktyg utan ett förhållningssätt, och du har förmågan att behålla lugnet och kreativiteten även när dagen inte går som planerat.
Vi erbjuder dig
Hos oss kliver du in i en roll där du faktiskt har förutsättningar att göra det du är bäst på. Med endast 50 elever på skolan och en hög personaltäthet erbjuder vi en arbetsmiljö där du har tiden som krävs för att bygga genuina relationer och arbeta kvalitativt kring varje individ. Du blir en viktig del av ett prestigelöst och djupt engagerat kollegium som brinner för specialpedagogik; här stöttar vi varandra i utmaningar och ser till att dela med oss av både expertis och skratt.
Vi är stolta över vår friluftsprofil, naturnära skolgård och de vackra omgivningarna, som vi flitigt använder som en förlängning av klassrummet för att skapa lugn och stimulans. Här värdesätter vi din kreativitet och dina initiativ och du får stort utrymme att vara med och forma en lärmiljö där varje elev kan blomstra.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Vi är en liten resursskola med 50 elever och ett team på cirka 20 engagerade medarbetare, vackert belägen med naturen inpå knuten. Vårt uppdrag är att erbjuda en trygg och anpassad lärmiljö för elever som behöver särskilt stöd för att lyckas. Alla våra elever har diagnoser inom NPF och våra medarbetare behöver ha särskild förståelse för, och funktionskompetens att möta, elever med autism. Vi arbetar med tecken som stöd och alternativ kommunikation och vi ser att du också har praktisk kunskap om principer för lågaffektivt bemötande och god kunskap om användning av tydliggörande pedagogik.Om tjänsten
I det här vikariatet får du använda din specialpedagogiska kompetens i praktiken genom att leda riktad lästräning samt bedriva undervisning i både matematik och svenska för skolans elever. Arbetet sker i mindre grupper eller en-till-en, vilket ger dig möjlighet att verkligen fokusera på individens framsteg. Du är van att planera och genomföra undervisning utifrån läroplanen och blir inspirerad av att arbeta ämnesövergripande och tematiskt. Under senvåren blir du dessutom en nyckelperson i våra inskolningar, där din förmåga att möta varje elevs unika behov lägger grunden för en trygg start hos oss. Du arbetar i ett team där vi stöttar varandra och tillsammans hittar lösningar som gör skillnad på riktigt. Hos oss är eleven alltid i centrum.
Det finns möjlighet att vikariatet kan komma att förlängas.
Är du den vi söker?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en pedagogisk grundtrygghet och ett genuint intresse för den specialpedagogiska utmaningen.
Vi söker dig som:
- Har en pedagogisk utbildning och lärarlegitimation, gärna med inriktning mot specialpedagogik eller läs- och skrivutveckling.
- Har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, företrädesvis inom NPF.
- Besitter goda kunskaper i att undervisa i svenska och matematik på grundläggande nivå.
- Är trygg i att arbeta både självständigt en-till-en och i mindre grupper.
Det är meriterande om du har:
- Fördjupad kunskap inom NPF: Erfarenhet av specifika metoder eller förhållningssätt som exempelvis lågaffektivt bemötande (LAB) eller tydliggörande pedagogik (TEACCH) och TAKK.
- Specialiserad läs- och skrivinlärning: Erfarenhet av evidensbaserade metoder för lästräning, som exempelvis intensivläsning eller användning av kompensatoriska hjälpmedel.
- Erfarenhet av inskolningsprocesser: Om du tidigare har arbetat med överlämningar eller att introducera elever i nya skolmiljöer.
- Utomhuspedagogik: Kunskap om eller intresse för att använda naturen som ett pedagogiskt verktyg, vilket passar bra med våra naturnära omgivningar.
Som person är du relationsskapande och har förmågan att snabbt vinna elevers förtroende, vilket är avgörande vid både undervisning och inskolning. Du är lösningsfokuserad och tålmodig, ser möjligheter där andra ser hinder och behåller lugnet i utmanande situationer. Eftersom vi arbetar nära varandra värdesätter vi att du är samarbetsorienterad och trivs med att dela kunskap med dina kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Linn Bernsköld 0760526759 Jobbnummer
9683452