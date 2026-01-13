NPF-utbildad lärare i matematik, NO och teknik till Sjumilaskolan
2026-01-13
Nu söker vi en relationskompetent och NPF-utbildad lärarvikarie till Sjumilaskolan i Upplands Väsby kommun! Är du en person som kombinerar tålamod och struktur med en stark passion för matematik, NO och teknik? Vi söker dig som har förmågan att se och möta varje elevs unika behov och därigenom skapa en trygg och framgångsrik lärmiljö.
Ta chansen att använda hela din pedagogiska verktygslåda där din insats verkligen räknas!
Vi erbjuder dig
När du väljer oss får du de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i din roll och göra verklig skillnad. Vi erbjuder dig en unik, lugn och strukturerad arbetsmiljö där fokus ligger på att möta varje elev. Tack vare små elevgrupper och hög personaltäthet får du den tid och de resurser du behöver för att anpassa din undervisning efter elevernas förutsättningar och behov. Du får arbeta i fina lokaler som är optimerade för en tydliggörande pedagogik, och med närhet till naturen som erbjuder goda möjligheter till variation i skoldagen. Du blir en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med ett gemensamt driv att ständigt utveckla arbetet för våra elever med autism.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Vår resursskola erbjuder en specialiserad och trygg lärmiljö för cirka 50 elever i årskurs 1-9 med diagnoser inom NPF och alla elever är i behov av särskilt stöd. Vårt uppdrag är att konsekvent sätta eleven i centrum genom att erbjuda en individanpassad skolgång med högsta möjliga måluppfyllelse.
Du kommer till ett nära och kompetent team med cirka 20 engagerade medarbetare där samarbetet är centralt. Vi arbetar aktivt med samplanering och sambedömning för att säkerställa en röd tråd i elevernas utveckling och bibehålla en stark kvalitet. Samtidigt får du stort utrymme för kreativ frihet i utformningen av din undervisning, alltid med lagar och styrdokument som tydlig ram. I ditt närmaste team arbetar du i små elevgrupper tillsammans med elevassistenter och specialpedagogisk personal. Detta garanterar att din expertis och insats verkligen når fram till varje elev.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på vårt högstadium och innebär ett centralt ansvar för undervisningen i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9. Allt arbete utgår från perspektivet om eleven i centrum, där du kontinuerligt anpassar didaktiken utifrån varje elevs behov av stöd och individuella utvecklingsplan. Dina uppgifter inkluderar aktivt mentorskap, samarbete med arbetslaget gällande samplanering och sambedömning, samt att följa upp elevernas måluppfyllelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är behörig och legitimerad lärare i matematik, NO och teknik för årskurs 7-9.
- Har dokumenterad erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
- Har en dokumenterad erfarenhet av att arbeta med både tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande (LAB).
- Behärskar flytande svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av att arbeta i resursskola eller annan specialiserad skolform.
- Erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning.
- Ytterligare utbildning eller erfarenhet inom specialpedagogik.
- Erfarenhet av att samarbeta med elevers vårdnadshavare i komplexa elevärenden.
Vid anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Som person är du lugn, tålmodig och utpräglat strukturerad. Du har en stark förmåga att skapa en trygg lärmiljö och bygga förtroendefulla relationer med eleverna. Din flexibilitet gör att du kan anpassa dig snabbt till elevens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Upplands Väsby
Linn Bernsköld 0760526759
