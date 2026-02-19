NPF-erfaren ledsagare sökes i Täby - gärna spelintresserad (6 tim/vecka)
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Tonårskille som trivs i sin egna värld och har inget socialtnätverk. Han är är intresserad av teknik, datorspel (Roblox) och youtube. Han blir gärna presenterad för andra lämpliga spel. Han är beviljad avlösarservice och ledsagarservice. I hemmet behöver han din hjälp med hygien. Tvätta händer, borsta tänderna, duscha (han klarar det till stor del själv) och byta kläder. Under ledsagartiden vill han gå på bio, äta på Max, åka tunnebana eller åka någon rolig hiss. Det kan hoppa grodor ur munnen på honom och man behöver därför vara hårdhudad och inte ta åt sig.
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare/avlösare:
Erfarenhet av autism, IF och ADHD
Man i 20 årsåldern
Gärna spelintresserad
Om tjänsten:
6 tim/vecka, söndagar 3 tim (ca kl. 12-15) och en vardag 3 tim. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
