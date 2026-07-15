Norvia söker 3 lastbilschaufförer till ett nytt team i Kungsbacka
Terranor AB (publ) / Fordonsförarjobb / Kungsbacka Visa alla fordonsförarjobb i Kungsbacka
2026-07-15
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Terranor Norvia AB är en ledande aktör inom transporttjänster, med en spetskompetens inom drift och underhåll av statliga och kommunala vägar. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster så som transport av utrustning, schaktmassor, asfalt och byggvaror samt specialiserade trafiksäkerhetsarbeten med TMA-bilar.
Vårt framgångsrecept bygger på våra kompetenta och engagerade medarbetare som tillsammans driver företaget framåt. Just nu söker vi nya kollegor till Kungsbacka.
Om rollen:
Vi söker dig som har erfarenhet av eller ett intresse för att köra inom vägunderhåll. Arbetet omfattar främst körning med lastväxlare. Arbetsuppgifterna varierar över årstiderna mellan:
Grusvägsunderhåll med underbett
Plogning och preventionssaltning vintertid med tillkommande beredskap
Asfalt – schakt och gruskörning sommartid
TMA-körning året om
Maskinflyttar
Arbetstiderna varierar måndag till söndag och uppdragen vi har innebär även arbete nattetid. Du arbetar i huvudsak med Göteborg som ditt upptagningsområde men resor till andra orter förekommer. När du ligger ute förekommer övernattning i bilen under arbetsveckan.
Hos oss är du en viktig del av teamet och deltar vid behov i övrigt arbete inom vägunderhåll. Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och tar hand om fordon och arbetsutrustning. Administration och rapportering sker digitalt, vilket du känner dig bekväm med. Eftersom vi arbetar med drift och underhåll av vägar genomförs en hel del arbete utanför lastbilen.
Vi erbjuder:
Ett starkt team med kompetenta kollegor
En ny och uppdaterad vagnpark
En arbetsgivare som satsar på kvalitet och säkerhet
Provanställning i 6 månader
Lön enligt kollektivavtalPubliceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
CE-körkort
YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
APV 1.1, 1.2 ,1.3 samt 2.1 och 2.2
Erfarenhet av lastväxlare
Tidigare erfarenhet av vägunderhåll
VVH (Vinterväghållning)
Erfarenhet av anläggningsarbete
Vilka är vi?
Vi är Terranor Norvia AB, ett dotterbolag till Terranor AB och en del av Terranor Group. Tillsammans arbetar vi för att bli ledande inom vägunderhåll i Norden. Det är därför vi kallar oss Norvia – Nordens väg.
Vi är stolta över att leverera kvalitetsarbete som gör skillnad – för att du, jag och alla andra ska kunna färdas på säkra vägar, året om.
Du kommer arbeta i ett arbetslag med tre förare på två bilar, vilket innebär att du alltid har kollegor att dela kund och uppdrag med. Vi ser gärna manliga sökande, då vi har en stor andel kvinnliga förare och chefer.
Ytterligare information
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning.
Tillträdesdag: omgående eller enligt överenskommelse
Du utgår ifrån något av våra arbetsställen i Göteborg med omnejd
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan så snart som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta:
Sebastian Forsberg på telefon 070-329 2475
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Terranor AB (publ)
(org.nr 559185-9029), http://www.terranor.se
439 74 FJÄRÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka Jobbnummer
10003779