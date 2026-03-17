Northclean söker sommar vikarie till Vaktmästeriet [Stockholm].
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Vi söker nu sommarviakrie till vaktmästertiet i stor Stockholm
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du har god social kompetens och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift. Det tillhör vardagen att arbeta under viss tidspress varför du bör trivas med att ha mycket att göra och kan planera ditt arbete. Du kommer jobba på någon av de 10 sjukhusen vi har i Stockhom. Du behöver vara flexibel för att förflyttning mellen sjukhusen kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
För att förstå arbetsrutiner, och kunna kommunicera med våra kunder är det ett krav att du kan svenska i tal och skrift. Har du truckkort och jobbat i vårdmiljö är det meriterande.
Tjänsten är på heltid och deltid och arbetstiden är förlagd till dagtid.
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret.
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och nyanställda utbildas i vår yrkesskola för att få rätt förutsättningar i den nya rollen. Ersättning
Enligt kollektivavtal Timlön eller månadslön enligt kollektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Kontakt
Driftchef
Asif Raza Choudhry asch@forenade-service.se Jobbnummer
9803582