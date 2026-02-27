Northclean söker lokalvårdare till Tyresö med omnejd
Northclean Facility Services AB / Städarjobb / Tyresö Visa alla städarjobb i Tyresö
2026-02-27
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northclean Facility Services AB i Tyresö
, Norrköping
, Gävle
, Gotland
, Linköping
eller i hela Sverige
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Vi söker nu lokalvårdare till Tyresö med omnejd för arbete på deltid.
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du har god social kompetens och trivs lika bra med självständiga arbetsuppgifter som att tillsammans med kollegor hjälpas åt att lösa en uppgift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter medarbetare som bidrar till god stämning och hjälpsamhet.
För att förstå instruktioner och kunna kommunicera med våra kunder är det ett krav att du talar och förstår svenska.
Utbildning och tidigare erfarenhet inom städ är meriterande.
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret.
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag och nyanställda utbildas i vår yrkesskola för att få rätt förutsättningar i den nya rollen.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Kontakt
Jan Hägglund janhag@forenade-service.se Jobbnummer
9767409