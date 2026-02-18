Northclean söker en Teamledare till Gotland (föräldravikariat)
Northclean Facility Services AB / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2026-02-18
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northclean Facility Services AB i Gotland
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Som Teamledare är du tillsammans med ansvarig Driftchef en nyckelperson för att säkerställa en välfungerande leverans till våra kunder.
Du är behjälplig med att fördela arbetet bland medarbetarna och för att säkerställa att servicen verkställs på ett korrekt sätt.
Tjänsten är på heltid under tiden vår nuvarande teamledare är föräldraledig.
Bland dina huvudarbetsuppgifter hör bland annat att:
• leda Servicemedarbetarna (lokalvårdarna) i deras arbete
• introducera nya medarbetare
• utföra kvalitetskontroller och andra praktiska moment
• ha daglig kontakt med kund
• utföra städarbeten när så krävs
• schemaläggning och ringa in vikarier vid behov
• leverera och beställa material
• vikariera för Driftchefen, vid behovPubliceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
• Körkort
• Svenskt medborgarskap (pga kundkrav)
• Svenska i tal och skrift
• Sry,pryl eller likvärdig
• Insta 800
• Vara datakunnig
• Flexibel
• Erfarenhet inom lokalvård/ arbetsledning
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är ett multikulturellt företag där människor och service står i centrum. Vi har en god sammanhållning och hanterar framgångar och motgångar tillsammans.
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag, olika personalrabatter och utbildning. Vi har kollektivavtal.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
(org.nr 556555-5272), http://www.forenade-service.se Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
9750913