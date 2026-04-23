Northclean söker en Teamledare / arbetsledare till Stockholm/Uppsala
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder. Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst. Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!
Som Teamledare är du tillsammans med ansvarig Driftchef en nyckelperson för att säkerställa en välfungerande leverans till våra kunder.
Du är behjälplig med att fördela arbetet bland medarbetarna och för att säkerställa att servicen verkställs på ett korrekt sätt.
Bland dina huvudarbetsuppgifter hör bland annat att:
leda Servicemedarbetarna (lokalvårdarna) i deras arbete
introducera nya medarbetare
utföra kvalitetskontroller och andra praktiska moment
ha daglig kontakt med kund
utföra städarbeten när så krävs
schemaläggning och ringa in vikarier vid behov
leverera och beställa material
vikariera för Driftchefen, vid behov
Tjänsten är på heltid och arbetsområdet kan stäcka sig från södra Stockholmsområdet till Uppsala. Helgarbete kan förekomma.
Om dig
Hos oss är personligheten och viljan att lära sig det viktigaste. Vi ser även att du har:
minst 2 års tidigare erfarenhet av branschen
dokumenterad erfarenhet av att instruera/arbetsleda
vana av att arbeta med dator/administrativt
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
B-körkort
Insta 800 Nivå 3
en SRY/PRYL-utbildning eller likvärdigt
Notera att vi innan anställningens start kommer att göra en kontroll ur belastningsregistret samt en säkerhetsprövning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vad kan vi erbjuda dig? Vi är ett multikulturellt företag där människor och service står i centrum. Vi har en god sammanhållning och hanterar framgångar och motgångar tillsammans.
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag, olika personalrabatter och utbildning.
Vi arbetar med löpande urval så var snabb in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
https://www.northclean.se/
182 91 DANDERYD
För detta jobb krävs körkort.
Förenade service AB
9871772