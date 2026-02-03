Norstat söker personal till nationellt uppdrag!
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Visa alla jobb hos Norstat Sverige AB
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På uppdrag av Allmänna Barnhuset och Marie Cederschölds högskola ska Norstat för femte året genomföra ett projekt som riktar sig mot elever i årskurs 3 på gymnasiet. Projektet genomförs som klassrumsenkäter där eleverna ska besvara en enkät som berör sexuella övergrepp och utsatthet. Målsättningen är att få svar från 5000 elever i åk 3 på skolor från hela landet. Projektet förväntas pågå mellan oktober 2025 - april 2026
Undersökningen är en uppföljning av fyra tidigare studier, och kommer att ge värdefull kunskap om ungdomars erfarenheter och attityder runt om i landet. Resultaten från den aktuella undersökningen kommer att sammanfattas i en rapport som lämnas till regeringen och publiceras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt i vetenskapliga artiklar.
Norstats uppdrag
Norstats uppdrag är att rekrytera skolor genom samtal med rektor för att boka in ett besök för genomförandet. Vi ska närvara med fältpersonal när eleverna svarar på enkäten via egen dator i sitt klassrum. Undersökningen beräknas ta 40-60 minuter och vi ska boka in en lektionstimme för besöket. Den genomförs på skoltid.
Vi har ett rekryteringsteam i Linköping som gör själva bokningarna och vi söker nu personal som kan vara ute på fält i skolorna runt om i landet och se till att datan samlas in.
Vår uppgift att försök hitta en person som kan åka ut till skolan och se till att enkäten genomförs. Själva tiden för ett besök beräknas ta cirka 1,5 timmar plus restid. Vi ser att man gärna gör fler än ett besök om det passar och är i samma region. Ersättningen/lönen för detta projekt är 500kr per besök om det är i hemkommun. Om man behöver åka längre utgår även rese och milersättning.
Har för närvarande en bokning i Boden bokad 12/3 12:00-13:00. Så kolla i kalendern att du har möjlighet att genomföra denna innan du skickar din ansökan. Kan även bli aktuellt med fler besök inom "ditt område" framöver.
