Norsktalande värd/värdinnor till event i Stenungsund 21-22 aug
Eventpersonal I Sverige AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-08-21
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare och säljare.
Vi söker norsktalande värd/värdinnor som vill jobba ett event den 21-22 aug i Stenungsund.
Vi har ett event till där vi nu söker två värdar/värdinnor som talar norska och engelska för deras event i Stenungssund. Du behöver vara social, framåt och känna dig bekväm med att interagera med kunder.
Dag, datum och tider:
Torsdag 21 aug 08:30-18:15
Fredag 22 aug 08:30-17:45
Lön: 180 kr/h (ink sem ersättning och OB)
Om du vill söka detta uppdrag följer du anvisningarna nedan:
Tipsa gärna vidare till vänner och bekanta.
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken " Norsk event" till frances@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event och och service med annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida eventpersonal.se, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: frances@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Norsk event". Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
(org.nr 556727-2967)
Roslagsgatan 34 (visa karta
)
405 30 GÖTEBORG Jobbnummer
9468333