Norsktalande rekryterare till växande rekryteringbolag
Jobway AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
Vill du arbeta på ett nischat rekryteringsföretag i stark tillväxt, där du får ägarskap över dina processer, tydligt ansvar och kollegor som verkligen bryr sig om både resultat och varandra? Då kan rollen som rekryteringskonsult hos Jobway vara helt rätt nästa steg för dig.
I takt med vår fortsatta tillväxt söker vi nu ytterligare en rekryteringskonsult. Hos oss arbetar du affärsnära och operativt, med hela rekryteringsprocessen - från första kunddialog till tillsatt kandidat. Ingen dag är den andra lik, och du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans levererar hög kvalitet till våra kunder.
I rollen som rekryteringskonsult på Jobway ansvarar du för dina egna uppdrag och driver processerna från start till mål. Rollen är varierad, tempofylld och kräver både struktur och relationsförmåga.
Rollen innebär att:
Ansvara för egna rekryteringsprocesser och kunduppdrag
Genomföra kravprofilsmöten med kunder
Sammanställa kravprofiler, skriva annonser och arbeta löpande med förbättringar
Arbeta aktivt med search och headhunting i både befintliga och nya nätverk
Genomföra telefonintervjuer, urval och presentation av kandidater.
Ha löpande dialog, rådgivning och uppföljning med både kunder och kandidater genom hela processen
Vi erbjuder dig:
För rätt person innebär rollen en central position i ett bolag under tillväxt, med stora möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling. Nya idéer uppmuntras - och genomförs.
Engagerade och stöttande kollegor
Entreprenöriell kultur med högt tempo och korta beslutsvägar
Möjlighet att bygga ditt eget nätverk och personliga varumärke
Goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligtPubliceringsdatum2026-02-09Profil
Norsk- och svensktalande
En stark relationsbyggare med god kommunikativ förmåga
Bekväm med att ta kontakt med nya människor och bygga förtroende
Van vid att arbeta strukturerat och hantera flera uppdrag parallellt
Erfaren inom rekrytering och/eller försäljning (meriterande men inte ett krav)
Vill du arbeta i ett bolag där tempo, kvalitet och affär går hand i hand?
Skicka in en ansökan så bokar vi en tid som fungerar för oss båda. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Niclas Gustavsson, niclas.gustavsson@jobway.se
.
Om Jobway:
Jobway AB är ett växande och dynamiskt entreprenörsföretag som grundades 2007. Jobway hjälper företag och offentlig sektor med direktrekrytering. Genom search & headhunting finner och attraherar Jobway kvalitetssäkrade kandidater för att sedan leverera dem vidare till kund.
Vi är ett härligt gäng som andas entreprenörskap. Hos oss sätter du själv ramarna för din arbetsdag och resultat. Vi sitter i en nyrenoverad kontorslokal på Linnégatan 14, Östermalm. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9731551