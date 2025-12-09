Norsktalande kundtjänstrådgivare mot bank och försäkring
2025-12-09
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Hudiksvall
Har du en passion för att bygga starka kundrelationer?
Gillar du att arbeta på en social och härlig arbetsplats, arbeta mot uppsatta mål? Då är det dig vi söker!
Vi gör vad som krävs för att du ska ha det så bra som möjligt. Consort arbetar med starka namn som vi är stolta över att representera. Vardagslivet hos oss är varierat och lärorikt, och vi hittar det uppdrag som passar dig bäst. Vi vill att du ska vara så bra som möjligt och därför fokuserar vi på uppföljning och träning så att du kommer att leverera bättre samtal på ditt eget sätt.
Låter det som något för dig eller någon du känner?
Allmänna arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Besvarande av inkommande telefonsamtal, mail och chatt.
• Kundtjänst via telefon och chatt.
• Försäljning/merförsäljning.
Vem är du?
• Du är duktig på att kommunicera i både tal och skrift
• Flytande i det norska språket både i tal och skrift.
• Du har minst gymnasiekompetens, gärna inriktning ekonomi
För att lyckas i tjänsten ser vi att du brinner för kundrelationer och alltid vill ge förstklassig service. Du ger och får energi i samspel med andra människor och är en lagspelare som även trivs med att ta egna initiativ. Du har en självsäkerhet blandat med ödmjukhet och flexibilitet som gör att du kan fatta beslut som blir bra för alla berörda parter. Du är kommunikativ och kvalitetsmedveten samt har en positiv inställning och är van att jobba i ett högt tempo mot uppsatta mål. Du har intresse för detaljer och är lösnings- och möjlighetsorienterad.
Vad får du?
Friskvårdsbidrag
Livförsäkring
Tjänstepension
I Consort får du möjligheten att arbeta i ett expansivt företag där utbildning och utveckling värderas högt. Du erbjuds en varierad arbetsdag där vi jobbar mot några av Nordens största företag.
PLACERINGSORT: På vårt kontor beläget i Göteborg med möjlighet att arbeta på distans.
ANSTÄLLNINGSFORM: heltid 40 h/v, 6 månaders provanställning tillämpas.
Om arbetsgivaren
Consort består av 200 engagerade medarbetare med kontor i Trondheim, Oslo och Göteborg. Vi arbetar till stor del med bank- och försäkringsmarknaden och har alltid mellan 40-60 kunder som använder våra tjänster.
Våra typiska arbetsområden: Utgående säljverksamhet, kundcenter, försäkringsförmedling, mötesbokning, konsultuppdrag för bank/ekonomi.
Vi har endast fast lön för alla anställda, en utpräglad delande- och prestationskultur och förutom 5 gaseller i rad har vi även 5 Great Place to Work-certifieringar som bekräftar vår goda arbetsmiljö.
Consort är ett klimatneutralt företag och stödjer ett stort projekt i Ghana med rent eldande spisar i flera byar.
Consort har stora tillväxtambitioner och är eftertraktad som partner inom företagets områden.
Jobbtyp: Heltid
Förmåner:
Ansökningsfrågor:
Vad är din ungefärliga löneförväntning?
Språk:
