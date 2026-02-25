Norsktalande kundtjänstmedarbetare till vår kund på Hammarö!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Karlstad Visa alla kundservicejobb i Karlstad
2026-02-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Nu söker vi en norsktalande kundservicestjärna som vill bli en del av Nordens främsta leverantör av kosttillskott på abonnemang! Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är lokaliserade på Hammarö, strax utanför Karlstad city. De bedriver handel med naturprodukter såsom hälsokost och läkemedel och är en av Nordens ledande leverantörer av kosttillskott via abonnemang. De strävar efter enkelhet för sina kunder och erbjuder därför utskick av kosttillskott direkt hem i brevlådan. Under våren tar de över hela den norska verksamheten, vilket är ett steg i deras satsning på att samla kundtjänsten för Norden under ett och samma tak.
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer ditt främsta fokus vara att leverera service av hög kvalitet via telefon och epost, samt att arbeta aktivt med merförsäljning. Du kommer att arbeta på front office tillsammans med nio stycken kundtjänstkollegor i ett öppet kontorslandskap, med högt i tak och härlig stämning. De värnar varmt om alla sina anställda och på kontoret är det en välkomnande atmosfär där ett skratt sällan är långt borta!
Du börjar med 1-2 veckors introduktion där du får lära dig rutiner, system och arbetssätt. En mentor stöttar dig och visar var du hittar information och hur du bygger produktkunskap. Du får även lyssna på samtal för att lära dig hur man på bästa sätt för kunddialoger. Efter introduktionen följs ditt arbete upp löpande för att ge bästa möjliga förutsättningar att lyckas, med fokus på kompetensutveckling genom medlyssning och feedback
Du erbjuds
• Ett långsiktigt uppdrag hos en arbetsgivare där fokus kommer att ligga på din utveckling och trivsel
• En konsultanställning med dedikerad konsultchef via oss på Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du agera ansiktet utåt för företaget och det är därför viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Att vara serviceminded och ha en "kunden har alltid rätt - känsla" kommer vara en förutsättning för att både lyckas och trivas i rollen. Eftersom delar av arbetet innebär att aktivt guida kunder och presentera relevanta produkter, ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av sälj och känner dig trygg i att ta initiativ i kunddialogen. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta att:
• Besvara samtal och hantera ärenden via epost
• Hantera ordermottagning, returer och fakturafrågor
• Hantera produkt- och abonnemangsfrågor
• Arbeta efter uppsatta mål
• Arbeta aktivt med mersälj och holdback
VI SÖKER DIG SOM
• Förstår och kan kommunicera obehindrat på det norska språket
• Har erfarenhet av kundkontakt och säljvana från tidigare roller
• Har arbetat med telefon/epost som arbetsverktyg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse i april
• Omfattning: Heltid, kontorstider måndag-fredag
• Placering: Hammarö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9761873