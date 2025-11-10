Norsktalande kundtjänstmedarbetare till Uber
Adecco Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som Customer Support Representative kommer du att arbeta för Uber Rides teamet med varierande arbetsuppgifter och driva ett flertal parallella aktiviteter. I din roll kommer du huvudsakligen att arbeta som support mot den svenska och nordiska marknaden med kontakt mot kunder och partners. Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. ansvar för intern och extern kommunikation och support mot kunder. Du kommer huvudsakligen att arbeta via mail men utgående kontakt via telefon och chattar förekommer.
Du kommer inledningsvis att uteslutande arbeta på Ubers kontor i Stockholm/Solna. Efter de inledande tre månaderna har du möjligheten till distansarbete ett par dagar i veckan.
I din roll som kundsupport kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Support mot Ubers kunder på den nordiska marknaden
• Intern och extern kommunikation
Tjänsten som kundsupport är ett konsultuppdrag på heltid med omgående start och gäller i 6 månader med god chans till förlängning. Arbetstiderna är förlagda 8:00-17:00 och arbete varannan helg.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet inom kundsupport eller motsvarande. Vi söker dig med gymnasieutbildning och som har mycket goda kunskaper i norska, engelska och svenska, likväl tal som i skrift. Viktigt för tjänsten är att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll och att du har god datorsystemvana.
Vidare ser vi att du är en framåt och initiativtagande person som gärna vågar ta sig an nya uppgifter och driva egna projekt. Du har en utpräglad förmåga att hantera många frågeställningar parallellt, är flexibel och har hög integritet. Detta förutsätter att du har en god social förmåga och trivs med ett stort kontaktnät.
Krav för tjänsten är:
• Erfarenhet inom kundtjänst/kundsupport eller likvärdigt
• Gymnasieutbildning
• Flytande i norska såväl i tal som skrift
• Flytande i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Systemvana
• Tar initiativ, är en problemlösare och kommunikativ
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att ta kontakt via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Haymanot Yigremachew Jobbnummer
9596272