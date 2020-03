Norsktalande kundtjänstmedarbetare till fordonsindustrin! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Göteborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-03-17Har du ett brinnande intresse för kundservice samt att jobba mot en deadline? Vill du jobba inom ett globalt och välkänt företag inom fordonsindustrin? Då har vi rätt tjänst för dig!Som kundtjänstmedarbetare kommer du att arbeta hos vår kund som är ett globalt och innovativt företag inom fordonsindustrin. Arbetet sker mot den nordiska marknaden så det är av vikt att du behärskar norska samt engelska bra i skrift och tal. Abetsuppgifterna består framförallt av att besvara frågor via telefon, mail och chatt. I arbetsuppgiterna ingår även att ge kunder råd och återkoppling samt att kontinuerligt arbeta med feedback och förbättring. Du kommer även arbeta proaktivt med försäljning genom att fånga upp nya spår som kan leda till ökad försäljning för verksamheten. Det ingår även administrativa uppgifter.Vi ser gärna att du är flexibel kring arbetstider då arbetstiderna kan variera mellan dagtid, kvällar och helger. Tjänsten är belägen i Torslanda. Uppdraget är en bemanningstjänst så du kommer att bli anställd av oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden.2020-03-17Till rollen som norsktalande kundtjänstmedarbetare söker vi framförallt dig som är en engagerad och driven person. Du motiveras av att få vara en del av ett innovativt företag och att få bli en viktig medlem i teamet. Därav är det av vikt att du är teamplayer. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett krav att du har erfarenhet av kundtjänst och kan uttrycka dig väl i norska och engelska i både tal och skrift. Du behöver dessutom vara flexibel, lösningsorienterad och motiveras av att nå goda resultat. Det är högst meriterande om man har tidigare erfarenhet av försäljning samt har bott i Norge och/eller ett engelsktalande land.Vi önskar ansökningar på engelska. Urval och intervjuer sker löpande så sök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-01Studentconsulting Sweden AB (Publ)5153031