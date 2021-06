Norsktalande kundtjänstmedarbetare sökes för uppdrag på Kreta! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-30Är du norsktalande och och drivs av att arbeta med kundservice? Vill du arbeta på en vacker grekisk ö och få möjligheten att arbeta utomlands? Då kan du vara den vi söker!Vi söker nu dig som vill utvecklas inom kundtjänst tillsammans med Teleperformance på Telias kontor i Chania, Kreta och söker ett nytt äventyr utomlands. Uppdraget förväntas starta i juli - senare start är även möjligt längre fram.I tjänsten består arbetsuppgifterna av att ta emot inkommande samtal, analysera kundens problem eller behov och ge god service. Du förväntas att på ett snabbt, engagerat och pedagogiskt vis hantera kundens behov, oavsett ärendets komplexitet. Arbetet kommer ske tillsammans med ett härligt och motiverat team som drivs av att ge god service och se kundens behov.I arbetet på Telia finns vidare ett stort fokus på merförsäljning, något som exempelvis inkluderar dagliga säljinriktade mål. Detta med anledning av att på bästa sätt tillgodose kundens behov och önskemål. Därav arrangeras exempelvis interna tävlingar, något som kan ske i team eller individuellt. Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos Teleperformance och arbetar på Telias kontor i Chania, Kreta.Detta erbjuds du som Norsktalande kundtjänstmedarbetare på Kreta:Du erbjuds betalt boende under hela din anställningsperiod och även betald flygbiljett till KretaDu erbjuds utbildning i sammanlagd 3 veckor för att du skall ges möjlighet att lyckas i din roll!Du erbjuds totalt 14 månaders lön per år! Vilket betyder 2 extra månadslöner! Utöver din fasta grundlön har du även möjlighet till bonusar och provisionsmöjligheter.Du erbjuds varierade interna utvecklingsmöjligheter inom Telia, däribland det nordiska traineeprogrammet JUMP.Du erbjuds Nordiskt ManagementDu erbjuds varierade gemensamma personalaktiviteter, event och tävlingarDu erbjuds en utmanande och trivsam arbetsplats där du får arbeta tillsammans med underbara kollegor!2021-06-30Du drivs utav att hjälpa människor och lösa problemDu är serviceorienterad, professionell och struktureradDu kan anpassa ditt förhållningsätt utefter kundens behov, ärende och önskemålDu känner dig trygg med att kunna vägleda kunden med hjälp av din godaDu trivs med att ta ansvar och arbeta med problemlösningDu trivs med att lära dig nytt och utvecklas inom din arbetsrollDu trivs med att arbeta mot uppsatta resultatmålDu är trygg i dig själv och söker en ny utmaning utomlandsMycket goda kunskaper i norska, såväl i tal som skriftI rekryteringsprocessen innefattas obligatoriska bakgrundskontroller för samtliga kandidater. Urval sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5838555