Norsktalande Kundtjänstmedarbetare
Foundever Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foundever Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är vi?
Foundever är ett globalt företag som specialiserar sig på kundcenterlösningar och levererar utmärkt kundservice till våra klienter. Varje år erkänns vi med utmärkelser för vår service, vilket gör att företag fortsätter att outsourca sina kundservicebehov till oss. Vi söker nu nya kundservicerådgivare som kan leverera exceptionellt stöd på uppdrag av våra klienter inom medicinteknik.
Hos Foundever ser vi våra anställda som vår viktigaste resurs. Du blir en del av en gemenskap som prioriterar utveckling, ambitioner och trivsel, där vi samarbetar för att uppnå de bästa resultaten inom kundservice. Vi värdesätter både driv och en positiv attityd, och här får du möjlighet att göra en betydande skillnad för våra klienter som erbjuder innovativa lösningar.
Om jobbet
Vi letar efter kundservicetalanger som kan leva upp till våra klienters förväntningar. Om du har en stark kommunikationsförmåga och erfarenhet inom kundservice kan vi lära dig resten. I denna tjänst kommer du att ge stöd och service för våra klienters produkter via telefon och e-post till användare med förfrågningar om funktion, beställningar och reklamationer.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Att leverera support och service till användare av medicinteknik.
Att bidra till utvecklingen och optimeringen av våra projekt för att säkerställa nöjda kunder.
Att följa våra KPI:er för samtalslängd och servicenivå.
Att sätta dig in i våra klienters produkter för att kunna leverera utmärkt service.
Vi erbjuder en dynamisk och social arbetsplats med fokus på personlig och professionell utveckling. Om du vill vara en del av ett starkt team är detta rätt möjlighet för dig!
• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvem er vi?
Foundever er et globalt selskap som spesialiserer seg på kundesenterløsninger og levererer utmerket kundestøtte til våre klienter. Hvert år tildeles vi priser for vår service, noe som gjør at andre selskap fortsetter med å outsource sitt behov for kundestøtte til oss. Vi søker nå nye kundestøtterådgivere som kan leverere eksepsjonell støtte på vegne av våre klienter innenfor medisinsk teknologi.
Hos Foundever ser vi våre ansatte som vår viktigste ressurs. Du blir en del av et fellesskap som prioriterer utvikling, ambisjoner og trivsel, der vi samarbeider for å oppnå de beste resultatene innen kundeservice. Vi setter stor pris på driv og en positiv holdning, og her får du mulighet til å gjøre en betydelig forskjell for våre klienter som tilbyr innovative løsninger.
Om jobben
Vi leter etter kundservicetalenter som kan leve opp til våre klienters forventninger. Om du har en sterk kommunikasjonsevne og erfaring innen kundeservice, så kan vi lære deg resten. I denne tjenesten kommer du til å gi både støtte og service for våre klienters produkter via telefon og e-post til brukere med spørsmål om funksjon, ordre og reklamasjoner.
Dine arbeidsoppgaver kommer til å inkludere:
Å leverere support og service til brukere av medisinsk teknologi.
Å bidra til utviklingen og optimaliseringen av våre prosjekter for å sørge for fornøyde kunder.
Å følge våre KPI-er for samtalelengde og nivå på servicen.
Å sette deg inn i våre klienters produkter for å kunne leverere utmerket service.
Vi tilbyr en dynamisk og sosial arbeidsplass med fokus på personlig og professjonell utvikling. Om du vil være en del av et sterkt team, er dette rette muligheten for deg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foundever Sweden AB
(org.nr 556437-7439)
Götaverksgatan 8 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9767029