Norsktalande Kundsupport / Kundtjänst till Norsk Postkodelotteri - Bravura Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Norsk Postkodelotteri har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Norsk Postkodelotteri en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Postkodlotterikonceptet ägs av Novamedia B.V. Det första Postkodlotteriet startade i Nederländerna 1989. I dag finns det systerlotterier i Storbritannien, Sverige, Tyskland och Norge där lottköpare vinner tillsammans med sina grannar. De fem lotterierna har mer än tio miljoner prenumeranter. Lotteriernas överskott fördelas varje år till ideella organisationer. Sedan starten 1989 har det blivit över tio miljarder Euro, vilket gör Novamedia till världens andra största privata givare till välgörenhet. Under hösten 2018 startade Postkodlotteriet i Norge. Teamet som arbetar med Norsk Postkodelotteri är idag fem personer och arbetar från Svenska Postkodslotteriets huvudkontor vid Klarabergsviadukten.I rollen som kundservicemedarbetare arbetar du med inkommande samtal och mail från lotteriets både befintliga och potentiella kunder. Du besvarar frågor kopplat till vinster, hemsidan, fakturor och andra ärenden gällande aktiviteter som är aktuella för lotteriet. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor där ni tillsammans ansvarar för att leverera en förstklassig service till Norsk Postkodelotteris kunder.Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter i rollen och inom företaget på sikt.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasieutbildningArbetslivserfarenhet från kundservice eller liknande, försäljning eller merförsäljningDu talar och skriver obehindrat på norska och förstår svenskaFör att trivas i rollen är du en serviceinriktad och tycker om att supportera och hjälpa andra i ditt arbete. Du är självgående och har lätt för att driva ditt arbete framåt och gör det med hög kvalité. Då rollen innebär uteslutande både intern och extern kontakt är du social och har god kommunikativ förmåga. För att lyckas i rollen är du även målinriktad och motiveras av att prestera högt.Övrig information:Start: OmgåendePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: kundtjänst, kundsupport, kundservice, kundservicemedarbetare, customer care, support, handläggare, service, sälj, merförsäljning, telefon, Stockholm, heltid, norsk, norskaVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5676353