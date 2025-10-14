Norsktalande kundservicemedarbetare till vår kund!
Hero AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-14
Är du en glädjespridare som är en stjärna på service och kundnöjdhet? Har du erfarenhet från en roll inom kundtjänst och söker dig till en engagerad och energifylld arbetsplats? Då är det dig vi söker!
Om rollen
Kundserviceavdelningen består av ett gäng flitiga, glada och hjälpsamma hjältar som brinner för service och tillsammans med resten av företaget säkrar bolagets frammarsch på diverse spännande marknader. Din uppgift är att säkra orderhanteringen och att ge varje kund riktigt bra service.
Du kommer att ta emot samtal och mail från norska kunder så du behöver vara flytande i norska språket i både tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter
Bearbeta kundärenden enligt rutin i företagets olika system
Besvara inkommande kundärenden via samtal och mejl
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du har arbetat med service och kundkontakt tidigare. Du kommer att arbeta på den norska marknaden men även stötta upp på den svenska marknaden vid behov. Detta innebär att du behöver tala och skriva flytande norska och svenska. Det är viktigt att du är engagerad, driven och en teamplayer. Som person är du ansvarsfull, noggrann, service- och lösningsorienterad samt en glädjespridare som trivs i ett högt arbetstempo.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av kundbemötande (butik, event, sälj, kundservice etc).
Serviceinriktad
Problemlösande
Kommunikativ
Flexibel
Systemvana och kvick vid tangentbordet
Du talar och skriver obehindrat på norska och svenska
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader där du blir anställd av Hero med mycket goda chanser att bli överrekryterad till vår kund på sikt.
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Kontakt
Klara Andersson klara.andersson@hero.se 0765036090 Jobbnummer
9556970