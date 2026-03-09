Norsktalande kundservicemedarbetare till SEB Kort!
Workz Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Workz Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är service och problemlösning något du drivs av? SEB Kort söker kundservicemedarbetare till sitt team i Solna.
Om tjänsten SEB Kort är verksamt i hela Norden och samarbetar med varumärken som SEB, AirPlus, Strawberry och ett tjugotal co-brand partners. De erbjuder tjänster till både privat- och företagskunder och hanterar över en miljon kundinteraktioner per år.
Som kundservicemedarbetare blir du en del av teamet som levererar service i toppklass till SEB Korts kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge support via telefon och mejl. - Besvara frågor om fakturor, transaktioner, reklamationer, krediter och räntor. - Vägleda kunder i SEB:s digitala tjänster (hemsida och app) - Säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga kundupplevelse i varje kontakt.
Vi erbjuder dig
Omfattande utbildning och löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Certifiering inom kundservice efter avslutad utbildning (Workz Academy) Kollektivavtalsenliga villkor och friskvårdsbidrag. Tillgång till en dedikerad operativ chef som stöttar din utveckling och alltid finns tillgänglig. En trygg och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. SEB Kort söker dig Som har ett starkt servicefokus, är målinriktad och trivs med att arbeta i team. Du är ansvarstagande, professionell i ditt bemötande och gillar att utvecklas. Du är också tekniskt nyfiken och bekväm med att guida kunder i digitala tjänster.
Vidare ser vi gärna att du har:
En gymnasial utbildning
Några års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av kundservice eller annan service/säljroll
Talar och skriver på svenska och engelska obehindrat.
Talar och skriver flytande på norska och/eller är svensktalande och är öppen för att jobba mot den norska marknaden
Meriterande om du också är flytande i tal och skrift i något av följande språk: tyska, franska, finska och/eller spanska.
Övrig information Arbetsgivare: Workz Uppdragsgivare: SEB Kort Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas. Timbaserad månadslön. Placering: Stjärntorget 4, Solna Arbetstider: Kontorstider
Ansökan Vi tittar inte på CV utan fokuserar på relevanta kompetenser. Så är du nyfiken på en ny roll eller bransch? Då har du hittat rätt.
Vid ansökan får du ett kort matchningstest till din mejl, som tar max 12 minuter att genomföra. Kom ihåg att slutföra testet, så vi kommer vidare i processen. Då detta är första steget i vår process. Vi ser fram emot din ansökan!
Kontakt: rekrytering@workz.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7354430-1881936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Workz Sweden AB
(org.nr 556938-3788), https://karriar.workz.se
111 22 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Workz Sweden Jobbnummer
9785656