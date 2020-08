Norsktalande kundservicemedarbetare till global kund! - Adecco Sweden AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Adecco Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-26Har du arbetslivserfarenhet inom service? Trivs du bra med att använda datorn och telefon som främsta arbetsverktyg? Är du social, driven, serviceminded samt pratar norska? Vi söker nu norska kundtjänstmedarbetare för uppdrag hos vår globala kund inom fordonsindustrin!2020-08-26Som kundtjänstmedarbetare inom fordonsindustrin kommer du att hantera kundärenden via telefon, mail och chatt. I tjänsten kommer du även arbeta proaktivt med försäljning genom att fånga upp leads som kan leda till ökad försäljning för verksamheten. Vidare kommer du kontinuerligt arbeta med att följa upp kundupplevelsen genom att ta emot feedback, driva förbättringsförslag och administrera kring ärenden.Detta är en heltidstjänst med placering i Torslanda. Du kommer att ha ett varierande schema där även kväll-och helgjobb förekommer. Vi ser därför att du är flexibel gällande arbetstider.Observera att vi för denna tjänst endast söker dig som är norsktalande.Om digVi söker dig som har minst två års erfarenhet av servicearbete, gärna inom restaurang, kundtjänst eller försäljning. Eftersom du kommer att hantera kundärenden globalt är det väsentligt att du behärskar engelska flytande i tal och skrift. I denna roll önskar vi även att du har god kunskap i norska, både i tal och skrift. Vi ser också att du har god datorvana och har lätt för att lära dig nya program och system. Meriterande är erfarenhet inom Salesforce eller andra CRM-system.Vidare söker vi dig som brinner för service och som vill ge en kundupplevelse utöver den vanliga. Du är lyhörd, är kreativ och har således en fallenhet för att hitta lösningar på problem. Vidare är du en driven lagspelare som trivs bra med att arbeta i team. Du bidrar med positiv energi till ditt team och ser gärna utvecklingsmöjligheter i ditt uppdrag.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Maria Thell via maria.thell@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-14Adecco Sweden AB5334246