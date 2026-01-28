Norsktalande kundservicemedarbetare|Manpower|Hammarö
Manpower AB / Kundservicejobb / Hammarö Visa alla kundservicejobb i Hammarö
2026-01-28
Vill du vara en viktig del av vår kunds arbete med att ha branschens nöjdaste kunder? I så fall är du med största säkerhet en serviceinriktad och ansvarsfull person drivs av möjligheten att få komma in i ett härligt team och att få arbeta med kundservice. Du trivs i en roll med mycket kundkontakter och där kundnöjdhet är i fokus.
Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos vår kund vars verksamhet finns på Hammarö. Uppdraget ska påbörjan i slutet av mars, och uppdragets längd är långsiktigt med chans till anställning direkt hos kund.
Vad går jobbet som kundservicemedarbetare ut på?
I den här rollen kommer du att svara på inkommande frågor från kunder i Norden, framförallt Sverige och Norge.
Dina arbetsuppgifter är att jobba med:
* Ordermottagning
* Fakturafrågor
* Produktfrågor
* Abonnemangsfrågor
* Merförsäljning och holdback
Du svarar och kommunicerar med hjälp av telefon, dator och mail.
Uppdraget inleds med kortare utbildning och introduktion. Du rapporterar till teamleader, som även ger dig fortlöpande coachning för att du ska få möjlighet att utvecklas i din roll som kundservicemedarbetare. Arbetstider är dagtid 08:00-16:30, alt 7:00-15:30 måndag - fredag.
Vem är du?
Som kundservicemedarbetare är det viktigt att man är en social och utåtriktad person med känsla för relationer. Tidigare erfarenhet av kundservice är en förutsättning och du känner dig bekväm med att tala med kunder i telefon samt av att jobba aktivt med merförsäljning och holdback. Du har en positiv attityd och har lätt för att samarbeta med andra. I mötet med såväl kunder som kollegor har du en respektfull och ödmjuk inställning. Nöjda kunder är vår kunds främsta mål och där har du en viktig roll.
Vi söker dig som:
* pratar flytande svenska och norska och kan uttrycka dig på svenska och norska i såväl tal som skrift.
* har god datorvana
* är duktig på att skapa och vårda relationer
* är van vid att jobba med telefon och mejl som kommunikationsverktyg
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten i dag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Victoria Lennartsson på telefonnummer 054-22 18 85 eller e-post victoria.lennartsson@manpower.se
.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ee31562f-d270-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Kontakt
Victoria Lennartsson victoria.lennartsson@manpower.se Jobbnummer
9708724