Norsktalande B2B-säljare till Pabliq!
2025-09-30
Vill du arbeta med försäljning i en stabil och växande bransch där du bidrar till att förenkla affärer mellan näringsliv och offentlig sektor? Pabliq söker nu en målinriktad och kommunikativ säljare som kommer fokusera på den norska marknaden och vill vara med och hjälpa företag att lyckas med sina offentliga affärer - i en roll med tydliga mål, god struktur och starkt stöd från teamet.
Pabliq är ett svenskt företag som tillhandahåller en digital bevakningstjänst för offentliga upphandlingar. Genom vår plattform får företag automatiserad och relevant information om aktuella affärsmöjligheter inom offentlig sektor - anpassat efter deras bransch, geografiska område och behov.Sedan 2019 har vi vuxit stadigt och arbetar idag med företag i både Sverige och Norden. Vår tjänst gör det enklare för företag att förstå, hitta och delta i upphandlingar - ett område som traditionellt har upplevts som komplext.
Vi är ett resultatorienterat företag med högt engagemang och tydliga strukturer. Hos oss blir du en del av ett drivet och sammansvetsat team där vi hjälps åt att nå våra mål - och har roligt på vägen. Om tjänsten
Som säljare på Pabliq får du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du kommer att arbeta i ett engagerat team, där vi gemensamt fokuserar på att leverera värde till våra kunder. Du kommer fokusera på den norska marknaden, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Boka och genomföra digitala säljmöten med företag i olika branscher
Bearbeta och följa upp leads
Presentera vår tjänst och identifiera kundens behov
Arbeta strukturerat i CRM med dagliga och veckovisa mål
Bidra till att vidareutveckla våra säljprocesser
Tjänsten är på heltid och utförs på plats på vårt kontor i Stockholm. Du får tillgång till löpande coachning, verktyg och en beprövad säljmodell.
Vi söker dig som:
Har ett starkt eget driv och motiveras av tydliga mål
Kommunicerar flytande på norska i tal och skrift
Är trygg i att kommunicera via telefon och video
Har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Trivs i en roll där relationer och kundnytta står i fokus
Vill utvecklas inom försäljning och växa i en kommersiell roll
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har troligen en bakgrund där du är van att prestera mot mål, exempelvis från försäljning, kundservice, idrott eller annan prestationsbaserad miljö.
Vi erbjuder:
Fast grundlön + provisionsmodell
Gedigen introduktion och löpande utveckling
En välfungerande tjänst med tydligt kundvärde
Engagerade kollegor och en härlig arbetsmiljö
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Urval: Sker löpande
Kontaktperson: Oskar Norberg
Professionals Nord söker för Pabliqs räkning säljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Pabliq. Alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
