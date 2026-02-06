Norsk- eller dansktalande customer excellence till globalt medtechbolag
2026-02-06
Vill du kombinera servicekänsla med tekniskt intresse på ett globalt medicintekniskt bolag där varje order bidrar till att rädda liv? Vi söker dig som är lösningsorienterad och talar flytande norska eller danska. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för får kunds räkning en customer excellence. Bolaget är på en spännande resa med stort fokus på att hjälpa kunder även i förebyggande syfte. Rollen innefattar därför inte bara hantera inkommande ärenden, utan också att proaktivt hjälpa kunder att hitta lösningar som förenklar deras vardag. Detta passar dig som har en god administrativ förmåga och tekniskt intresse, är utredande och kommunikativ. Du kommer här ansvara för att orderflödet fungerar och du är en viktig länk mellan både kunder och interna medarbetare för att säkerställa detta. Här finns möjligheten för dig att bli en del av ett team präglat av hög trivsel, öppenhet och en stark omtanke för både varandra och företagets kunder.
Du erbjuds
• En långsiktig roll med goda möjligheter till överrekrytering i en organisation där du med tiden även har stora utvecklingsmöjligheter.
• En arbetsplats som hjälper till att förbättra människors hälsa och rädda liv.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innehålla:
• Ansvara för inkommande supportärenden via såväl telefon som e-post (främst e-post) och säkerställa att kunderna får snabb och professionell hjälp.
• Navigera i en administrativ vardag med hög inströmning av e-post och löpande kundkontakt i en internationell miljö.
• Utreda och åtgärda logistiska avvikelser, till exempel vid fördröjda eller saknade leveranser, för att säkerställa leverans mot kund.
• Vara ett tekniskt stöd för våra kunder genom aktiv felsökning och vägledning vid tekniska frågeställningar.
• Driva komplexa ärenden i mål genom en analytisk approach där du identifierar grundorsaken till uppkomna problem.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver flytande danska och/eller norska, då du kommer arbeta med något av dessa språk dagligen
• Har mycket goda kunskaper i engelska, då det är företagets standardspråk.
• Har en god administrativ förmåga och vana att hantera flera system parallellt.
• Har erfarenhet av kundtjänst, eller annat kundnära arbete. Stor vikt för denna roll kommer ligga vid dina personliga egenskaper.
• Är en prestigelös och lösningsorienterad lagspelare. Du trivs med att "gräva" i system för att förstå bakomliggande orsaker.
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetat i SAP och/eller Salesforce.
• Bakgrund inom medicinteknik, B2B-support eller erfarenhet av liknande kvalificerad kundservice.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
