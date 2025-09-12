Norsjö kommun söker lärare till grundskolan lägre åren
2025-09-12
DIN NYA ARBETSPLATS
Norsjö kommun söker grundskollärare till lägre åren till grundskolan i Norsjö.
Verksamhetsområdet utbildning består av flera olika verksamhetsformer, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassat gymnasieskola och vuxenutbildning. Ledningen för verksamhetsområdet består av verksamhetschef och rektorer. Här arbetar också strateg, utvecklingsledare och administratörer.
Vi söker dig som vill ta chansen och jobba inom ett spännande område inom utbildning
DITT UPPDRAG
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning på Norsjöskolan. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingsplaner och skriver omdömen.
Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. I detta ingår att bland annat följa upprättade åtgärdsprogram. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
DIN KOMPETENS
Legitimerat grundskollärare mot de lägre åren. Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift och har grundläggande IT-kunskaper.
HÄR FÅR DU VÄRLDENS BÄSTA VARDAG
Vår kommun är lugn, trygg och trivsam - kanske främst förknippad med natursköna vidder, storslagna norrsken och idrottsliga framgångar. Men Norsjöbygden innefattar mer än så. Här är det enkelt att vistas och verka. Med naturen runt ena hörnet och arbetet runt nästa är det enkelt att kombinera nöje med nytta.
Med endast en timmes bilfärd till de två närmsta flygplatserna och en knapp halvtimmes bilfärd till bygdens tågstation är vår lilla ort lätt att nå. Men kanske är det enkelheten i själva bygden som utgör det mest unika. I centralorten finns skola, bibliotek, fritidsgård, sporthall, simhall, beachvollybollplan, ishall, fotbollshall, tennisplan, discgolf, fotbollsplan, bordtennishall, boule, skyttehall, multisportarena, skatepark, utegym, bowling, miniracing, pulkbacke, naturreservat, lekparker och elljusspår, allt på ett och samma område. Enkelt, vardagslyx och en del av det som utgör världens bästa vardag!
Vill du vara med och bidra till att människor får en bättre vardag? Vill du känna stolthet över att kunna hjälpa människor i olika skeden av livet? Vill du ha ett meningsfullt arbete som värdesätter ditt engagemang och även erbjuder dig spännande utmaningar och möjligheter till utveckling?
Då kommer du att trivas med att arbeta hos oss i Norsjö kommun. Vårt uppdrag handlar om att göra skillnad. Kom och skapa framtiden tillsammans med oss.
ÄR DU INTRESSERAD?
Varaktighet: Tillsvidare, ferietjänst med placering F-3
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Villkor: Utdrag från belastningsregistret krävs.
Urval: Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag!
Norsjö kommun utgår från din kompetens under rekryteringen och mångfald en självklarhet för oss. Vi hoppas därför att du, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder känner dig välkommen att lämna in din ansökan. Vi har tron om att personal med olika bakgrund och kompetenser skapar en ökad kreativitet och kvalitet i organisationen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
