Norsjö kommun söker Chefsstöd inom omsorgen
2025-08-22
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.
Läs mer om hur det är att arbeta, leva och bo i Norsjöbygden:
Publiceringsdatum2025-08-22
Vi söker ett chefsstöd som ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för tre enhetschefer inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorgen.Dina arbetsuppgifter
Du fungerar som chefsstöd med administrativa och vissa praktiska uppgifter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat assistansersättning, diarieföring, dokumenthantering, samordning av utbildningar, planering och ekonomi men även en del praktiska arbetsuppgifter kan förekomma.
Du kommer arbeta i våra olika verksamhetssystem. Vidare kommer du ha tät kontakt med medarbetare och personal inom kommunen varför det är viktigt att du trivs i rollen som spindeln i nätet och är bekväm i kontakt och samarbete med andra människor.
Rollen kan innebära viss arbetsledning. Kvalifikationer
Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta administrativt samt SOL- och LSS-lagstiftning särskilt inom personlig assistans och ekonomiska frågor kring ersättning. Du ska ha god datavana, vara flexibel, stresstålig och ha lätt för att ställa om. Ha lätt för att lära och vara intresserad av att effektivisera och underlätta arbetet i de olika verksamheterna. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning/anställningsform: Heltid, Tidsbegränsad anställning till och med 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Urval och intervjuer kan ske löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Du är därför välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av:
Verksamhetschef Hanna Mattsson 0918-14130,
Anna Lundström 0918-14000, Vision.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
