Norrtullskolan söker Grundlärare inriktning fritidshem
Eksjö Kommun / Pedagogjobb / Eksjö Visa alla pedagogjobb i Eksjö
2025-09-06
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2025-09-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är lärare i fritidshem och tycker om att vara aktiv med elever både på fritidshemmet och i skolan.
Tjänsten innebär att du tillsammans med din kollega ansvarar för att fritidshemsavdelningen har en verksamhet som utgår från läroplanen LGR 22 och där du också samarbetar med de andra fritidshemsavdelningarna på skolan. Du ansvarar för att kvalitetssäkra din verksamhet och använda dina uppföljningar och utvärderingar för att lyckas med fortsatt utveckling.
Du är drivande och leder vårt trivselteam och ansvarar för rastaktiviteter under skoltid. I tjänsten ingår också annan skolsamverkan med elever på vårt mellanstadium.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem.
I ditt arbete har du elevernas lärande under hela dagen som utgångspunkt. Du har ett inkluderande förhållningsätt, är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med elever, kollegor och föräldrar. Du har höga förväntningar på dig själv, dina elever och dina kollegor.
Du vet att grunden för allt lärande är att ha en god relation till dem du möter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är du intresserad och vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med engagerade kollegor?
Tveka inte att söka en tjänst hos oss!
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276091-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Rektor
Lotta J Sundblad lotta.sundblad@eksjo.se 0381 364 02 Jobbnummer
9495838