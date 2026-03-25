Norrtälje Färgbod söker Säljare / Butikschef (digitalt intresserad)
Plafond i Norrtälje AB / Chefsjobb / Norrtälje Visa alla chefsjobb i Norrtälje
2026-03-25
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plafond i Norrtälje AB i Norrtälje
Vill du arbeta med färg, renovering och digital utveckling i en växande butik i Norrtälje?
Norrtälje Färgbod söker nu en säljare / butikschef som både trivs med kundkontakt i butik och har intresse för hemsidor, marknadsföring och digital synlighet.
Vi säljer produkter för hus, hem och utemiljö till både privatpersoner och yrkesfolk.
Våra produktområden
Färg och måleriprodukter
Tapeter
Solskydd och markiser
Pergolor
Uterum
Värmepumpar
Tillbehör för bygg och renoveringPubliceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Aktiv försäljning och rådgivning i butik
Ansvara för butikens dagliga drift
Blanda färg och hjälpa kunder med produktval
Arbeta med butikens hemsida och digitala synlighet
Uppdatera produkter, texter och bilder på webbplatsen
Hjälpa till med sociala medier och marknadsföring
Meriterande kunskaper
Det är ett stort plus om du har erfarenhet av:
Bygg, färg eller renovering
Butik eller försäljning
WordPress eller andra hemsidesverktyg
SEO och Google-sökningar
Sociala medier och digital marknadsföring
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och säljdriven
Har intresse för hus, bygg eller renovering
Är digitalt intresserad och nyfiken på marknadsföring
Är självgående och ansvarstagande
Svenska i tal och skrift Är ett krav
Engelska i tal och skrift är meriterande
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande lokalt företag
Ett varierande arbete i butik och digitalt
Möjlighet att utvecklas och påverka verksamheten
Arbetsplats: Norrtälje
Tjänst: Heltid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till: info@fargbod.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@fargbod.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plafond i Norrtälje AB
(org.nr 556139-9642)
Stora Björknäsvägen 6
)
761 98 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Norrtälje Färgbod Jobbnummer
9819752