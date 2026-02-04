Norrlandsadvokaterna söker Advokat/biträdande jurist till Örnsköldsvik
Norrlandsadvokaterna är en allmänpraktiserande advokatbyrå som vänder sig till såväl privatpersoner som företag i olika storlekar, allt från små ägarledda bolag till stora internationella koncerner. Vi finns i Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Lycksele och Luleå och består av ett starkt och sammansvetsat gäng med bred erfarenhet av de flesta juridiska discipliner.
Vi söker nu en eller flera advokater eller biträdande jurister till vårt Örnsköldsvikskontor. Då vi för närvarande har en särskilt hög efterfrågan inom rättsområdena dispositiva tvistemål och affärsjuridik ser vi gärna sökande med särskilt intresse för sådana frågor. Räkna dock också med att engagera dig inom vissa humanjuridiska ämnesområden. Hos oss kommer du att få arbeta både självständigt och i team med några av våra medarbetare.
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på byrå, domstol, inom någon annan myndighet eller som bolagsjurist är meriterande men inte ett krav. För oss är din personlighet lika viktig som dina yrkesmässiga meriter och vi ser därför att du - precis som alla andra anställda på byrån - är lagom avspänd och prestigelös, har massor av driv och vill ha professionella utmaningar. Vi erbjuder konkurrenskraftiga förmåner och - för den som har ambitionen - en transparent väg till framtida delägarskap.
Intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt och bifoga personligt brev tillsammans med ditt cv. Om du har frågor kring tjänsterna är du välkommen att kontakta Robert Persson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@norrlandsadvokaterna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlandsadvokaterna AB
(org.nr 556932-9773), https://www.norrlandsadvokaterna.se
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Advokat
Robert Persson info@norrlandsadvokaterna.se 0660-18090 Jobbnummer
