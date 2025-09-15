Norrlands Dragonregemente söker förrådsmedarbetare
2025-09-15
Norrlands Dragonregemente söker förrådsmedarbetare till Försörjningsavdelningen
Befattningen erbjuder
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde ha förändrats och regeringen har beslutat att den militära förmågan fortsatt ska stärkas.
Det innebär att Försvarsmakten och Norrlands Dragonregemente, K 4, ska växa. En avgörande faktor att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet genomförs på ett effektivt sätt. Därför har vi nu i behov av nya medarbetare. Vi hoppas att just du vill vara med oss i denna expansiva period.
Om enheten
Försörjningsavdelningen, FörsA Arvidsjaur, har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter och transporter som förbanden behöver för att genomföra utbildning, övning, beredskap och insats.
FörsA Arvidsjaur består i dagsläget av 16 anställda. Vi är en del av Logistikenheten vid K 4. Just nu söker vi en ny medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av förrådsarbete, såsom förrådshantering, inventering, materiel- och registervård samt administrativt arbete i Försvarsmaktens stödsystem. Arbetsrotation inom och utom sektionen förekommer. Även arbete och utbildning på annan ort kan förekomma.
Arbetsuppgifterna kan innebära tunga lyft och arbete utomhus i alla väder.
• 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Körkort klass B manuell Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med stor servicekänsla och lätt att ta kontakt med människor, samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt, är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem
• Genomförd värnplikt
• Truckkort
• God fysisk förmåga Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdatum: 2025-11-01 eller enligt överenskommelse
Arbetet kan medföra kvälls- och helgtjänst samt tjänstgöring på annan ort, såväl nationellt som internationellt.
För information om befattningen kontakta
C FörsA Arvidsjaur, Cecilia Ekerfalk Lövgren
Ovan nås via växeln 010-825 10 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
