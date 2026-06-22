Norrköpings Symfoniorkester söker en alternerande stämledare trombon

Scenkonst Öst AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Norrköping
2026-06-22


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Norrköping Symfoniorkester söker en alternerande stämledare trombon. En tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Soloverk
Ferdinand David Concertino för trombon och orkester, sats 1 med kadens.
Orkesterutdrag
Orkesterutdrag publiceras på Muvac i början av hösten.
Provspelning
Provspelningen äger rum 26 oktober, 2026 i De Geerhallen, Norrköping.
Det kommer att finnas en pianist på plats.
Ansökan
Ansök senast 30 september, 2026, via Muvac. Se länk nedan för anmälning och mer information.
https://www.muvac.com/vacancy/norrkopings-symfoniorkester-gyeg83ny
För mer information
Jonatan Samuelsson, Orkesterchef, Tel. +46 72 083 84 06
E-postadress: jonatan.samuelsson@norrkopingssymfoniorkester.se
Tanja Kaitaniemi, Facklig företrädare, SYMF
E-postadress: tanja.kaitaniemi@norrkopingssymfoniorkester.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scenkonst Öst AB (org.nr 559015-4547), https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/om-oss/lediga-tjanster
Holmengatan 14 (visa karta)
600 02  NORRKÖPING

Arbetsplats
Norrköpings Symfoniorkester

Jobbnummer
9973596

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