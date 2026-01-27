Norrköpings Symfoniorkester söker en alternerande stämledare fagott
2026-01-27
Tjänsten är tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Soloverk
W A Mozart - Fagottkonsert - sats 1 med kadens och sats 2
C. Saint-Saens - Fagottsonat - sats 1 och 2
Orkesterutdrag tillkommer
Provspelning
Provspelningen äger rum 24 april i De Geerhallen, Norrköping.
Det kommer att finnas en pianist på plats. Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Ansökan senast 27 mars via https://www.muvac.com/vacancy/norrkopings-symfoniorkester-51vgnnmy
För mer information
Katarina Andersson, Orkesterchef
Tel. +46 70 723 58 24
E-postadress: katarina.andersson@norrkopingssymfoniorkester.se
Johanna Tafvelin, Facklig företrädare, Symf
E-postadress: Johanna.tafvelin@norrkopingssymfoniorkester.se
Välkommen med din ansökan
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scenkonst Öst AB
(org.nr 559015-4547), https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/om-oss/lediga-tjanster
Holmengatan 14 (visa karta
)
600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Symfoniorkester Jobbnummer
9706541