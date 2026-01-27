Norrköpings Symfoniorkester söker en alternerande stämledare fagott

Scenkonst Öst AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Norrköping
2026-01-27


Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Scenkonst Öst AB i Norrköping, Linköping eller i hela Sverige

Tjänsten är tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Soloverk
W A Mozart - Fagottkonsert - sats 1 med kadens och sats 2
C. Saint-Saens - Fagottsonat - sats 1 och 2
Orkesterutdrag tillkommer
Provspelning
Provspelningen äger rum 24 april i De Geerhallen, Norrköping.
Det kommer att finnas en pianist på plats.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Så ansöker du
Ansökan senast 27 mars via
https://www.muvac.com/vacancy/norrkopings-symfoniorkester-51vgnnmy
För mer information
Katarina Andersson, Orkesterchef
Tel. +46 70 723 58 24
E-postadress: katarina.andersson@norrkopingssymfoniorkester.se
Johanna Tafvelin, Facklig företrädare, Symf
E-postadress: Johanna.tafvelin@norrkopingssymfoniorkester.se

Välkommen med din ansökan
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scenkonst Öst AB (org.nr 559015-4547), https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/om-oss/lediga-tjanster
Holmengatan 14 (visa karta)
600 02  NORRKÖPING

Arbetsplats
Norrköpings Symfoniorkester

Jobbnummer
9706541

Prenumerera på jobb från Scenkonst Öst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Scenkonst Öst AB: