Norrköping Symfoniorkester söker en oboe med ansvar för engelskt horn
Scenkonst Öst AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Norrköping Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Norrköping
2025-10-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scenkonst Öst AB i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Soloverk
Mozart: Oboekonsert C dur, sats 1 och 2 (utan kadenser).
Ravel: Pianokonsert G dur, sats 2. (English horn solo). Att spelas tillsammans med pianist.
Orkesterutdrag
Orkesterutdrag finns tillgängliga tre veckor före provspelningen.
Provspelningen inkluderar även ett ensembleprov
Provspelning
Provspelningen äger rum den 21 november, 2025 i De Geerhallen, Norrköping.
Det kommer att finnas en pianist på plats.
Stämton 442
Ansökan
Ansökan senast 31 oktober 2025 via MUVAC. https://www.muvac.com/vacancy/norrkopings-symfoniorkester-gyegvrqy
För mer information
Kerstin Frödin Vik. Biträdande Orkesterchef, Tel +46 (0)732-21 70 98
E-postadress: kerstin.frodin@norrkopingssymfoniorkester.se
Johanna Tafvelin, Facklig företrädare, Symf
E-postadress: johanna.tafvelin@norrkopingssymfoniorkester.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scenkonst Öst AB
(org.nr 559015-4547), https://www.norrkopingssymfoniorkester.se/om-oss/lediga-tjanster
Holmengatan 14 (visa karta
)
600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Symfoniorkester Jobbnummer
9548185