Norreportskolan söker behörig lärare i Sv/Sva och Ty
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2026-06-16
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Om skolan:
Norreportskolan är en stor och välorganiserad högstadieskola belägen i centrala Ystad. Skolan har cirka 520 elever och omkring 65 medarbetare med olika yrkesroller. Här arbetar skolledning, lärare, elevassistenter, elevkoordinatorer, skolvärd, administrativ personal, resurser, speciallärare, specialpedagoger, modersmålslärare, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare tillsammans för elevernas bästa.
Skolan är fullt utrustad med ändamålsenliga undervisningslokaler för samtliga ämnen, med undantag för simhall. Tack vare skolans centrala läge har vi dessutom nära tillgång till skog, hav, parker samt kommunens rika kulturutbud.
Eleverna är organiserade i tre team/arbetslag som följer sina elevgrupper genom hela högstadiet. Varje team består av 15–20 medarbetare där flertalet ämnen finns representerade. Till varje arbetslag är speciallärare, specialpedagog och elevkoordinator knutna. Inom varje team finns även en mindre undervisningsgrupp.
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i elevernas vardag? Är du en pedagog med svart bälte i relationer som dessutom har en passion för Sv eller Sva och Tyska? Då kan du vara den vi söker!
I tjänsten ingår mentorskap, du delar mentorskap i en klass med en annan lärare och tar särskilt ansvar för de ca 13 elever du är mentor för och har en god dialog med vårdnadshavare.
Du kommer att undervisa elever åk 8 i Svenska eller Sva samt åk 6-8 i Tyska.
Du ingår och deltar i skolans kvalitetsarbete och samarbetar inom teamet och med dina ämneskollegor.Kvalifikationer
Vi söker en behörig och engagerad lärare i Svenska eller Sva samt Tyska. Det är en fördel om du har arbetat med elever på högstadiet tidigare, samt har erfarenhet av mentorskap.
Du har lärarlegitimation i Sv eller Sva samt Tyska för åk 7-9.
Är tydlig, strukturerad och engagerad i ditt ledarskap i klassrummet.
Har en god förmåga att bygga relationer med elever och kollegor.
Vill inspirera elever till läsning, skrivande och språkutveckling.
Vi lägger stor vikt vid relationsbyggande både i klassrummet och i mentorskapet. Vi tror att goda relationer mellan elever och lärare är en nyckel till framgångsrikt lärande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-11 .
Arbetstid: Dagtid.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Rekrytering kommer att ske löpande, därför kan intervjuer äga rum innan ansökningstiden har löpt ut med målsättningen att ha kandidat på plats 11/8 2026.
Vi erbjuder:
• En engagerad och stöttande arbetsgrupp.
• Möjlighet att vara med och påverka skolans utveckling.
• En skola där vi tror på samarbete, trygghet och kunskap.
• Stöd från skolledning och elevhälsoteam.
• Fortbildning och möjlighet till kollegialt lärande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331845". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Ystads grundskolor Kontakt
Sveriges Lärare
Piia Hansdotter-Göransson piia.goransson@edu.ystad.se Jobbnummer
9965082