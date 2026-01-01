Norrbottens regemente söker en förbandsförvaltare SO9
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förbandsförvaltaren tillhör ledningen för militärbasen och regementet där uppgiften är att stödja regementschefen i dess arbete. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att handgripligt kontrollera att C I 19 beslut genomdrivs och efterlevs ute i verksamheten. I uppgifterna ingår också att arbeta med de värnpliktigas medinflytande samt utveckla specialistofficerskåren.
Önskvärda kvalifikationer
För att kunna söka krävs att du har en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten och att du idag arbetar kontinuerligt inom Försvarsmakten.
Du ska ha god insikt hur FM leds och styrs.
Det är meriterande om du har tjänstgjort på skola, central stab eller genomfört militär internationell tjänstgöring.
Vidare:
- Har examen från specialistofficersutbildning motsv.
- Har godkänd språktest
- Bedöms som lämplig i en arbetspsykologisk bedömning
- Uppfyller Försvarsmaktens Fysiska standard enligt grupp B
- Har genomfört med godkända betyg HSOU alternativt KHS HK, TakA, SU, HOP motsvarande.
- Har erkänt god förmåga att bedriva militär verksamhet i subarktisk miljö.
- Har minst 25 år arbetslivserfarenhet
Det läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Till dina personliga egenskaper hör att du:
- Är en stark individ med hög personlig integritet, inre trygghet och välutvecklad social kompetens.
• Har en god förmåga att genomdriva fattade beslut.
- Har en gedigen militär yrkeserfarenhet och har haft flera befattningar inom olika arbetsområden.
- Är en föregångsperson och har en hög arbetsförmåga.
I ansökan skall följande handlingar bifogas:
Personligt brev
CV
Intyg från genomförda nivåhöjande utbildningar
Intyg från eventuellt genomförda internationella tjänster
Eventuella löneanspråk
Frågor angående tjänsten:
Eventuella frågor angående befattningen besvaras av nuvarande förbandsförvaltare Ted Strömbäck 070-3709448 ted.stromback@mil.se
eller stabschefen övlt Marcus Kernell 010-8248302
Fackliga: företrädare:
OF Bothnia Håkan Jansson 070-316 86 55
SACO Björn Astermo 073-569 62 73
SEKO Susanne Thunberg 010-8248024
Publiceringsdatum2026-01-01Övrig information
Går du vidare i processen så kommer du att få genomgå en antal intervjuer samt tester. Referenser skall kunna lämnas på begäran. Tillträde på aktuell befattning är planerad till midsommar 2026. Du kommer att förordnas på 5-7 år på aktuell befattning.
Styrdokument är FM2023.652:20 Generell systembeskrivning SO 9
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning
