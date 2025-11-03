Norrbottens flygflottilj F 21 söker en Cybersamordnare
2025-11-03
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare, i en spännande tjänst i unik miljö, där varje dag syftar till att försvara flygvapnets förmågor och motverka andra aktörers möjligheter att angripa våra system?
Cyberområdet är ett av Försvarsmaktens prioriterade områden och du kommer att delta i en verksamhet som utvecklas i rask takt. I din roll som cybersamordnare vid A6, flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst, kommer du att vara en viktig resurs i F 21 förmåga att försvara, verka och utbilda inom cybermiljön.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Cybersamordnare vid F 21 är du en del av Flygvapnets cyberförsvar och spelar en central roll i att skydda och säkra Flygvapnets digitala system och kommunikationsplattformar. I din roll som samordnare kommer du att leda utvecklingen av den lokala cyberförsvarsförmågan vid förbandet, och därigenom stödja chefen med teknisk expertis i utformning av dokumentation, rutiner, implementering av nya tekniska lösningar och utveckling av framtidens cyberförsvar.
Cybersamordnaren arbetar tillsammans med flottiljens signalskyddschef, IT-chef, IT-säkerhetschef och förbandets driftorganisation i syfte att planera och genomföra verksamheten inom våra tekniska system så att den genomförs på ett säkert och effektivt sätt, där vi har kontroll över cyberdomänen och en lägesbild för hur våra system mår. I uppgiften ingår att bygga upp en lokal cybersäkerhets-operationscentral varifrån vi övervakar de tekniska systemen och genomför analyser.
Rollen inkluderar en fortsatt utveckling i personliga kunskaper och färdigheter samt möjlighet att delta på övningar och insatser både nationellt och internationellt. Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• 3-5 års eftergymnasial utbildning inom datateknik, datasäkerhet, nätverksteknik eller motsvarande kunskap inom området förvärvat genom tidigare arbetslivserfarenheter
• Djup kunskap om datorer och ett stort intresse inom datavetenskap eller datateknik
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet om arbete inom IT- och ledningsstödsystem
• Erfarenhet inom IT-säkerhet eller Cyberförsvar
• Erfarenhet av administrativt arbete med stöd av IT-system
• Pedagogisk utbildning eller erfarenhet som utbildareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är duktig inom administration. Du bör vara analytisk och noggrann samt ha ett stort intresse för cyberförsvar. Du har god datorvana och en teknisk förståelse. Din problemlösningsförmåga är hög och du kan arbeta flexibelt och i olika tempon för att kunna växla mellan tidspressade och mer långsiktiga uppgifter. Du trivs med att analysera och planera komplexa uppgifter. Du är analytisk, initiativrik och har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har också ett högt säkerhetsmedvetande och en stark känsla för vikten av att följa regler för att upprätthålla ställda säkerhetskrav. Vi ser att du är pedagogisk med en god kommunikativ förmåga då befattningen omfattar uppgifter som utbildare men också samarbete med olika kontaktytor inom försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Befattningen är en civil heltidsanställning.
Tillträde: snarast efter överenskommelse.
Arbetsort: Luleå.
Tjänsten kräver fortlöpande utbildning, vidareutbildning och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser, både inrikes och utrikes. Befattningen ingår i flottiljens krigsförband med uppgift att upprätta flygbas såväl nationellt som internationellt, under fältmässiga förhållanden.
Information om befattningen och rekryteringsprocessen kan lämnas av
Chef A6, Daniel Björkman tfn 0920-23 44 00
Fackliga företrädare
OFR/O, OFR/S, SACO och SEKO, Samtliga nås genom F 21 växel 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
• CV
• Personligt brev
• Intyg på genomförd utbildning
• Referenser
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
