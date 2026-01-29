Norrahammars Församlings söker en engagerad kyrkomusiker
2026-01-29
Norrahammars Församling söker nu en engagerad och kreativ kyrkomusiker till vår församling med cirka 5200 medlemmar och tre kyrkor: Norrahammars Kyrka, Sandseryds Kyrka och Kyrkvillan.Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Norrahammars församling är en levande och inkluderande gemenskap där musiken är en viktig del i församlingslivet. Församlingen värdesätter tradition och förnyelse och vill erbjuda våra besökare inspirerande gudstjänster och musikaliska upplevelser.
Församlingens tre kyrkor är av olika karaktär, en vacker medeltida kyrka belägen på landsbygden, en ståtlig träkyrka mitt i centrum samt mysig mindre kyrka i villaområde.Arbetsuppgifter
• Ansvara för musik i gudstjänster och kyrkliga evenemang i våra tre kyrkor.
• Samverka med präster och övrig personal för att skapa en helhet i gudstjänstlivet.
• Leda och inspirera kyrkokören samt ha ansvar för orgelelever.
• Planera och genomföra olika körprojekt, inklusive musikandakter och Musik i sommarkväll.
• Ha ansvar för orgelvård och se till att våra instrument är i gott skick.
• Bidra till utveckling av musiklivet i församlingen.
Vi söker dig som:
• Har en gedigen utbildning, kyrkomusikerexamen på B-nivå är meriterat
• Har ett djupt engagemang för kyrkomusik och liturgi.
• Är kreativ och kan tänka utanför boxen när det kommer till musikaliska arrangemang.
• Är social med god samarbetsförmåga och kan arbeta i team.
• Känner dig trygg i att leda både solo- och ensembleframträdanden.
• Är flexibel och trygg i din roll.
• innehar B-körkort och tillgång till bil för resor i tjänsten.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med möjligheter att växa och utvecklas.
• En engagerad och vänlig församling med många musikaliska traditioner.
• Flexibilitet i arbetstid och arbetsuppgifter för att främja balans mellan arbete och fritid.
• Ett fulltaligt arbetslag där en kantor ingår för nära samarbeten i den musikaliska verksamheten
Vill du vara med och göra skillnad genom musiken i vår församling? Skicka in din ansökan med CV, utbildningsbevis och personligt brev till norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se
, märk mailet med "Ansökan kyrkomusiker".
Rekrytering och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten enligt överenskommelse.
Varmt välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till vår musikaliska resa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: norrahammar.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kyrkomusiker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrahammars församling
(org.nr 252000-5394), https://www.svenskakyrkan.se/norrahammar
Centrumgången 5 (visa karta
)
562 32 NORRAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Ann-Christine Borg ann-christine.borg@svenskakyrkan.se 036362102 Jobbnummer
9712771