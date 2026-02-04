Norra Timber söker maskinförare Hissmofors
Nu förstärker vi vår verksamhet med maskinförare till Hissmofors med start omgående eller enligt överenskommelse. Dina arbetsuppgifter innebär att genom truckkörning lasta virke och produktionsmaterial på transporter, framför allt lastbil, från vår enhet i Hissmofors.
I arbetet ingår även att vara med att planera och hålla ordning i våra lager. Du kommer jobba tätt med dina kollegor, vilka både är andra maskinförare samt operatörer i produktionsprocessen och tjänsten kan komma att innehålla både maskinkörning samt arbete som operatör.
Vem är du
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta som maskinförare och önskar ett varierande jobb med maskinkörning som kärnan i din vardag. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta som maskinförare i industriverksamhet. Du ska vara kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Viktigt är att du har god samarbetsförmåga och en vilja att tillsammans med dina arbetskamrater ständigt jobba med förbättringar och vidareutvecklas. Vi ser det som viktigt att du sätter säkerheten högt och vill utvecklas i ditt arbete.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Truckkort B1
Meriterande om du har:
Truckkort C1/C2
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Skiftgången kan vara både K2 (tre skift: fm/em/ledigvecka) och I2 (två skift: fm/em varannan vecka)
Sista ansökningsdag 28/2 2026 men urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Varför Norra Skog?
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation där tillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhet är vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar - tillsammans.
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logiskproblemlösningsförmåga och personlighet.
Norra Timber förädlar virke från norrländska skogar.
Norra Timber är en del av Norra Skog, en medlemsägd organisation som drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt för våra 27 000 medlemmar. Vi värnar om ett hållbart skogsbruk och en levande landsbygd. Våra medlemmar bidrar med mångfald och hållbart brukande av skogen, och i våra industrier optimerar vi nyttjandet av råvaran från varje tillvarataget träd.
Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsdistrikt - norra Sverige. Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Därför betraktas tall och gran från Norrland som en av de mesta ansedda träråvarorna. Vi brukar lite ödmjukt kalla den för "årgångsvirke". Det är med stor stolthet vi konstaterar att våra norrländska skogar förädlas till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen.
Norra Timbers verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vi producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 150 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen går ca 60% på export. Föreningen äger också 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. Inom Norra Skogs koncern arbetar drygt 600 personer och omsättningen uppgår till ca 5 miljarder kronor. Så ansöker du
