Norra Skog söker skogsinspektor till södra norrbotten
Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening / Skogsbrukarjobb / Luleå Visa alla skogsbrukarjobb i Luleå
2026-07-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening i Luleå
, Kalix
, Skellefteå
, Övertorneå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Som skogsinspektor är du Norra skogs ansikte utåt mot medlemmar och skogsägare. Du får ett fritt och varierat arbete där du tillbringar mycket tid i skogen och varje dag bjuder på nya utmaningar. Med din skogliga kompetens arbetar du målinriktat och hjälper privata skogsägare att utveckla ett lönsamt skogsbruk.
Dina uppgifter:
• Ge professionell skoglig rådgivning
• Ansvara för kontraktering av virke
• Sälja skogliga tjänster som gör skogsägandet enklare och mer lönsamt
Du blir en del av ett engagerat och stöttande team med god laganda. Arbetet är självständigt, och du får förtroendet att planera och prioritera dina uppgifter. Hos oss får du stöd, vidareutbildning och möjlighet att växa i din roll.
Vi söker dig som:
• Har social förmåga och trivs med att möta människor
• Är affärsdriven och gillar att arbeta mot mål
• Är självgående och har förmåga att prioritera och planera
• Trivs i ett rörligt arbete ute i naturen
• Ser långsiktiga relationer som nyckeln till framgång
Grundkrav:
• Högre skoglig utbildning med relevant erfarenhet för uppdraget och/eller relevant erfarenhet för uppdraget
• Körkort B
Placering och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på något av våra kontor Luleå, Piteå eller Älvsbyn. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till framtidens hållbara skogsbruk? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan ske löpande under annonseringstiden, men ansök senast 2026-08-31
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logisk problemlösningsförmåga och personlighet.
Vill du veta mer? Kontakta Virkesområdeschef Jakob Rehult 073-719 15 25.
Fackliga kontakter: Ledarna, Jörgen Ågren, tfn 070-222 47 04, SACO-Naturvetarna; Niklas Åberg, tfn: 070-291 21 15
Varför Norra Skog?
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation där tillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhet är vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar – tillsammans.
Om Norra Skog
Norra Skog är mer än ett företag – vi är en skogsägarförening med rötter 100 år tillbaka i historien. Då som nu verkar vi för att göra familjeskogsägandet så värdefullt som möjligt för skogsägare i Norrland. Det tänker vi fortsätta med, i generationer framåt.
Vi skapar värde för våra 27 000 medlemmar genom kunskap, rådgivning och tjänster som gör skogsägandet enklare och mer lönsamt. Med huvudkontor i Umeå och ett 50-tal lokalkontor från Tornedalen till Sundsvall finns vi nära våra medlemmars skogar.
Under varumärket Norra Timber driver vi tre sågverk, tre förädlingsenheter, en unik stolpfabrik och är delägare i massaindustrin Husum Pulp AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8093384-2106928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening
, https://karriar.norraskog.se
Storhedsvägen 1 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Skog Jobbnummer
10006836