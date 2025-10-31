Norra Skog söker produktionsspecialist till Södra Norrbotten
Nu finns det chans att kliva in i händelsernas centrum som ny produktionsspecialist hos oss på virkesområde Södra Norrbotten. Som produktionsspecialist hos oss kan du förvänta dig en arbetsmiljö som är både mångsidig och full av möjligheter. Ingen dag är den andra lik, och vi ser fram emot att erbjuda dig spännande och varierande utmaningar. Du kommer att få njuta av mycket tid utomhus i skogen samtidigt som du samarbetar nära kollegor och entreprenörer.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Traktplanering och förberedelse av avverkningar: Du kommer att ansvara för att planera och förbereda avverkningar, och se till att allt är redo för utförande
Hänsynsplanering och drivningsplanering: Du kommer att vara delaktig i att planera för att skydda miljön och se till att alla arbetsprocesser är effektiva
Väg- och avläggsansvar: Du ser till att vägar och avlägg är i gott skick för transport av virke, och vid behov tar du initiativ till förberedande åtgärder
Stöd till produktionschefen: Du har en viktig roll i produktionsteamet och ansvarar för ett antal maskinlag i planeringen av rutter och inkörning
Vi tror att du har skoglig utbildning med relevant erfarenhet för uppdraget. För att lyckas i rollen ska du ha goda skogliga kunskaper i skogsuppskattning, drivningsteknik och bedömning av bärighet. För tjänsten krävs också goda kunskaper i hänsynsplanering och i digital traktplanering. I rollen som produktionsspecialist är kommunikation och handlingskraft två nyckelfaktorer eftersom du kommer att arbeta nära våra skogsinspektorer samt ha regelbunden kontakt med både markägare och entreprenörer.
Innehav av körkort är en förutsättning för uppdraget.
Vi erbjuder
Vi kommer att erbjuda dig ett spännande arbete i en dynamisk och händelserik bransch där utveckling står i fokus. Inom Norra Skog har vi goda samarbeten med mycket kunniga och engagerade kollegor som innebär stora möjligheter till utveckling och lärande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Placeringsort är Luleå, Piteå eller Älvsbyn
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan ske löpande, skicka dock in senast 2025-11-30Publiceringsdatum2025-10-31Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Sebastian Enegren, 070-625 39 00
Fackliga kontaktuppgifter: Ledarna, Jörgen Ågren, tfn 070-222 47 04, SACO-Naturvetarna; Tommy Gustavsson, tfn: 070-236 46 95
Varför Norra Skog?
Hos oss blir du en del av en värderingsstyrd organisation därtillsammans, glädje, nytänkande, jämställdhet och hållbarhetär vägledande principer. Vi tror på att skapa en kultur där människor trivs, utvecklas och presterar - tillsammans.
I denna rekryteringsprocess kan vi komma att använda tester: logiskproblemlösningsförmåga och personlighet.
Om Norra Skog
Norra Skog är inget vanligt företag. Vi är en skogsägarförening med rötter som sträcker sig nästan 100 år tillbaka i tiden. Då som nu verkar vi för att göra familjeskogsägandet så värdefullt som möjligt för skogsägare i Norrland. Det tänker vi fortsätta med, i generationer framåt.
Vårt huvuduppdrag är att skapa värde för föreningens 27 000 medlemmar. Det gör vi genom att erbjuda kunskap, rådgivning och tjänster som gör skogsägandet både enklare och mer lönsamt. Med huvudkontoret i Umeå och ett 40-tal lokalkontor från Tornedalen i norr till Sundsvall i söder verkar vi lokalt och finns nära våra medlemmars skogar
Att vara värdeskapande är centralt för oss. Vi arbetar dagligen utifrån våra kärnvärden tillsammans, glädje, nytänkande och jämställdhet och ser det som en framgångsfaktor för att skapa en trivsam, utvecklande och hållbar arbetsmiljö.
Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor, driver tre sågverk, tre förädlingsenheter, en unik stolpfabrik och ett delägande i massaindustrin Husum Pulp AB. Norra Skog har ca 630 anställda medarbetare. Ersättning
