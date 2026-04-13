Norra Skog söker en produktspecialist
Om rollen
Vi söker en Produktspecialist med inriktning mot trävaror som vill ta en central roll i arbetet med produktinformation, systemstöd och kvalitets- och hållbarhetsrelaterade frågor. Rollen erbjuder en verksamhetsnära roll och samarbete med såväl leverantörer som interna funktioner.
Som produktspecialist är du vår interna expert på produkter och artiklar, med särskilt fokus på hyvlade trävaror. Du arbetar nära både leverantörer och den interna marknadsorganisationen för att säkerställa korrekt, aktuell och affärsmässig produktinformation. Rollen innebär en varierande och snabb vardag men också möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och innehåll.
Ansvara för och vidareutveckla produkt- och artikelinformation
Arbeta i och med databaser såsom NOBB och FINFO
Ta fram, uppdatera och kvalitetssäkra produktdatablad och prestandadeklarationer (DoP)
Arbeta med miljöbedömningar och tolka relevant dokumentation
Säkerställa att produkter uppfyller gällande standarder och regelverk (SS-EN, harmoniserade standarder)
Stödja säljorganisationen och industrienheterna med produkt- och systemkunskap samt uppdateringar vad gäller lagar och förordningar.
Arbeta strukturerat med Excel och andra stödsystem
Ha löpande dialog med leverantörer och interna intressenter
Delta i projekt, produktlanseringar och förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med produkter och artiklar i affärs- och informationssystem. Det är meriterande om du har kännedom om NOBB eller FINFO. Du har god datavana och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare behärskar du svenska, norska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande. Vi tror att du har en utbildningsbakgrund på högskola/universitet inom miljö eller produktion.
Det är meriterande om du har arbetat med produktdatablad, DoP och miljöbedömningar, och har god förståelse för relevanta standarder (SS-EN, hEN). Har du erfarenhet inom träindustrin är även detta meriterande men inget krav.
Vem är du?
Du har en stark förmåga att skapa goda relationer, kommunicerar tydligt och kan navigera i en snabbt varierande vardag. Du arbetar självständigt med eget driv, men trivs också i nära samarbete med kollegor och externa partners. Du känner dig trygg i att leda och stötta andra i det dagliga arbetet, även utan en chefstitel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till föreningen och teamets gemensamma framgång.
Anställning
Tillsvidareanställning med placeringsort i Umeå, Östersund eller Skellefteå. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 3/5 2026.
Närmare upplysningar om tjänsten: Erik Högbom, Försäljningschef Byggprodukter, erik.hogbom@norraskog.se
070 237 51 27
Fackliga kontakter: Unionen - Klas Redestig, 070-336 04 17 Sveriges Ingenjörer - Elin Swartling, 073-048 85 93
Om Norra Timber
Norra Timber är en del av Norra Skog - en skogsägarförening ägd av cirka 27 000 medlemmar. Vår drivkraft är att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor, driver tre sågverk, flera förädlingsenheter och en unik stolpfabrik. Totalt arbetar cirka 620 personer inom koncernen.
Vi tror på glädje, nytänkande och jämställdhet som grund för både resultat och hållbar arbetsmiljö - och vi utvecklar varje dag värdet av livet och råvaran i de norrländska skogarna.
