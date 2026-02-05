Norlandia Förskolor Solgläntan i Kungälvs kommun söker barnskötare
2026-02-05
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som barnskötare på vår förskola Solgläntan i Kungälvs kommun. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som barnskötare på Norlandia Förskolor xxx (namn på förskola)?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia Förskolor riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som barnskötare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som barnskötare förväntas lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du har utbildning eller pågående utbildning som barnskötare
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du har goda kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande.
Du har goda kunskaper i Office365
Om förskolan Solgläntan i Kungälvs kommun
Vår förskola ligger i nära anslutning till natur och skog. Vi har gångavstånd till Kärna busstation där det regelbundet går förbindelser till både Ytterby station och Kungälvs resecentrum. Även vissa linjer till och från Göteborg kommer till den hållplatsen.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Omfattning: 100%
Arbetstider: 6-18, det kan förekomma möten på kvällstid
Tillträde: efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2028-02-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Rektor Pia Warm Holm
Telefonnummer: 010-761 20 49
E-postadress: pia.warm.holm@norlandia.com
Vill du veta mer om Norlandia Förskolor? Besök vår hemsida här.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182050-1827452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Snödroppevägen 6 (visa karta
)
442 70 KÄRNA Arbetsplats
Norlandia Förskolor Kontakt
Pia WarmHolm pia.warm.holm@norlandia.com Jobbnummer
9726387