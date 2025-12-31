Norio Izakaya Kungsholmen söker servicepersonal (deltid)
2025-12-31
Norio Izakaya är en liten och personlig sushirestaurang med fokus på japansk mat, hög kvalitet och genuin service. Restaurangen ligger på Drottningholmsvägen 66 på Kungsholmen, endast 2 minuters promenad från Fridhemsplans - och Thorhildsplans tunnelbana.
Vi söker nu en serviceinriktad person till vårt team med start 3 februari. Tjänsten är på 20 timmar per vecka med arbete onsdag, fredag, lördag och söndag, och för rätt person finns stor möjlighet till fler timmar redan efter ungefär en månad.
Arbetet innebär främst service och kassaarbete, bemötande av gäster, hjälp med enklare förberedelser samt andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurang eller service, är ansvarstagande, stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskaper inom sociala medier, och extra plus om du kan filma enklare content för exempelvis Instagram eller TikTok.
Hos oss får du arbeta i en positiv miljö med fokus på kvalitet och service. Vi erbjuder marknadsmässig lön, måltid under arbetspass och möjlighet till fler timmar för rätt person.
I din ansökan ska ålder, tidigare erfarenhet samt en bild på dig själv finnas med.
Ansökan och eventuella frågor skickas till info@norioizakaya.se
.
Läs gärna mer om oss på https://norioizakaya.se/.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@norioizakaya.se
