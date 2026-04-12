NordicaGolf söker: Lagerpersonal till vårt centrallager
2026-04-12
Vill du vara med och bygga Sveriges mest moderna golfupplevelse? På NordicaGolf möter den nordiska känslan precision, struktur och passion för golf i vår växande verksamhet i Sverige.
Vi söker nu 3-4 personer på heltid till vårt centrallager i Sollentuna. Rollen är i första hand fokuserad på lagerarbete och är en viktig del av vårt dagliga flöde, där du bidrar till att våra kunder får rätt produkter, i rätt tid och i perfekt skick. Rollen innehåller även vissa enklare verkstadsmoment när behov finns.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Packa och skicka kundorders med noggrannhet och tempo.
Ta emot och hantera inleveranser samt säkerställa ordning och struktur på lagret.
Plocka varor och arbeta aktivt med det dagliga lagerflödet.
Bidra till att våra logistikprocesser fungerar effektivt och håller hög kvalitet.
Hjälpa till med enklare verkstadsmoment, till exempel greppbyten på golfklubbor, när behov finns.
Vara en del av ett team som tillsammans driver och utvecklar vår dagliga verksamhet.
Vem vi söker
Spelar själv golf - det är ett krav för rollen.
Har ett stort intresse för golf och golfutrustning.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett praktiskt arbete med högt tempo.
Gillar ordning, struktur och att arbeta effektivt i team.
Har erfarenhet av lagerarbete, logistik eller liknande - men viktigast är din inställning, energi och vilja att utvecklas.
Är nyfiken på att lära dig enklare verkstadsmoment och få en bredare förståelse för golfutrustning.
Vad vi erbjuder
En modern arbetsmiljö i en växande golfverksamhet.
Möjlighet att påverka och växa i takt med vår satsning i Sverige.
En roll i ett företag där golf, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
En kultur som präglas av värme, precision och passion för golfen.
Bra förmåner gällande golfutrustning.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag.
Om NordicaGolf
NordicaGolf (NG Partners AB) fokuserar på den passionerade golfaren - de som vill optimera varje aspekt av sitt spel. Våra kunder är ofta nördiga golfare som är intresserade av att hitta exakt rätt skaft, klubbhuvud eller utrustning som förbättrar deras prestation. Under 2025 omsatte NordicaGolf över 140 miljoner kronor och planerar för fortsatt tillväxt framåt.
Företaget har expanderat internationellt till Norden, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna och har byggt en verksamhet som kombinerar passion för sporten med expertis och skräddarsydda anpassningar. Med en vision att bli europaledande inom custom fitting fortsätter de att sätta standarden för skräddarsydd golfutrustning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@nordicagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGER26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ng Partners AB
(org.nr 556695-7261)
Staffans Väg 6 B (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Jobbnummer
9848926