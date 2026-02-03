Nordic Transport i Borås söker CE-chaufför till ny kund och ny körning!
2026-02-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi har fått en ny kund och startar nu en ny körning, och söker därför en engagerad CE-chaufför som vill ta sig an uppdraget. Tjänsten passar dig som trivs med ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Arbetet är fysiskt krävande och lämpar sig för dig som uppskattar rörelse och tycker om att lösa praktiska utmaningar i vardagen.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Tar ansvar och kan planera ditt eget arbete.
Är hjälpsam, noggrann och seriös.
Trivs med att lösa problem tillsammans med andra.
Har respekt för både medtrafikanter, kunder och gällande kör- och vilotider.
Är flexibel, ordningsam och punktlig.
Har god fysik och gillar att arbeta aktivt.
Erfarenhet på 2-3 år som chaufför är meriterande.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Meriterande:
ADR-intyg
Truckkort
Vi erbjuder
En trygg anställning med provanställning på 6 månader enligt kollektivavtal.
Placering i Borås.
Ett engagerat arbetslag och ett företag som värnar om trivsel och arbetsglädje.
Ett omväxlande jobb där du garanterat slipper enformiga arbetsdagar.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
