Nordic Product manager at Bosch Home Comfort
Robert Bosch AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tranås
2026-03-30
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robert Bosch AB i Tranås
, Norrköping
, Katrineholm
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Bosch Home Comfort i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer avancerade värmepumpar som tar tillvara energi från naturens egna resurser - berg, vatten och luft.
I Tranås finns både vår produktionsenhet och vårt kompetens- och utvecklingscenter, där vi ständigt strävar efter att ligga i framkant. Här skapar vi smarta lösningar som förenklar vardagen, bidrar till en grönare framtid och ger våra kunder trygghet och komfort.
Vi tror på teknik som gör skillnad - teknik som är Invented for life.
Om rollen
Ditt bidrag till något större
Som Nordic Product Manager på Bosch Home Comfort ansvarar du för den nordiska portföljen av högpresterande och kommersiella värmepumpar. Du har även ansvar för befintliga produkter samt för nya och kommande projekt på de nordiska marknaderna.
Ansvar för den nordiska värmepumpsportföljen
Du leder, förvaltar och vidareutvecklar den nordiska kommersiella produktportföljen för värmepumpar, inklusive luft-vatten-system och geotermiska lösningar.
Produktutveckling och uppdateringar för samtliga nordiska marknader
Du säkerställer kontinuerliga produktförbättringar, uppdateringar och ett effektivt livscykelarbete för hela Norden.
Balans mellan strategiskt och operativt ansvar
Rollen kombinerar långsiktig strategisk planering med operativt arbete. Fördelningen är cirka 60 % strategiskt och 40 % operativt arbete, beroende på projektens tidsplan och behov.
Efterlevnad av Bosch-standarder
Du ansvarar för att alla produktrelaterade processer, dokumentationer och kvalitetskrav är fullt ut anpassade till Bosch-koncernens riktlinjer och standarder.
Tjänsten är placerad i Tranås, Sverige
Kravspecifikation
Detta utmärker dig
Akademisk examen, gärna på master-nivå inom ett relevant område. Alternativt kan omfattande och relevant yrkeserfarenhet kompensera för formell utbildning.
Gedigen kunskap inom värmepumps- och/eller kylteknik, med särskilt fokus på kommersiella värmepumpslösningar och fastighetsapplikationer.
Tidigare yrkeserfarenhet av arbete med värmepumpar, gärna inom produktledning, teknisk support, försäljning eller liknande områden.
Flytande kunskaper i engelska samt i svenska eller danska.
Meriterande kompetenser
Tidigare erfarenhet från värmepumpsbranschen.
Strategisk erfarenhet inom värmepumpsområdet, inklusive god förståelse för installationskrav och installationsprocesser.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom Bosch-koncernen är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad och organiserad professionell person med god förmåga att behålla överblick och se helheten. Ditt affärsmässiga mindset gör att du fattar beslut som bidrar till verksamhetens långsiktiga framgång. Du kommunicerar tydligt och effektivt, och dina starka mellanmänskliga färdigheter gör dig både pedagogisk och lätt att samarbeta med. Sammantaget trivs du i samarbetsinriktade miljöer och bidrar positivt genom tydlig kommunikation, analytiskt tänkande och en välgrundad kommersiell förståelse.
Ytterligare information
Välkommen till Tranås - hjärtat av Bosch Home Comfort i Sverige
Tranås, vackert beläget vid den idylliska sjön Sommen och omgiven av skogar och naturreservat, är hem till Bosch Thermotechnology AB i Sverige. Här arbetar över 600 medarbetare inom produktion samt forskning och utveckling av innovativa värmelösningar för en hållbar framtid.
På Bosch bryr vi oss om dig, vår verksamhet och miljön.
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi hjälper dig att växa både i din karriär och som person. Balans i livet är viktigt, och vi stöttar dina mål, oavsett om de handlar om nya utmaningar, utveckling eller tid för familj och fritidsintressen.
Bli en del av en arbetsplats som värdesätter individualitet, öppenhet och tillit - där du kan vara dig själv och inspireras av olika perspektiv från hela världen.
Följ med oss i Tranås och var med och forma morgondagens energilösningar - i en arbetsmiljö där innovation möter livskvalitet.
Här hittar du inte bara ett jobb - utan en livsstil.
Ersättning och förmåner
Konkurrenskraftig lön, pensionslösningar, sjukförsäkring och andra förmåner enligt kollektivavtal.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete (beroende på roll).
Medarbetarrabatter på Bosch-produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robert Bosch AB
(org.nr 556047-1194)
Hjälmarydsvägen (visa karta
)
573 31 TRANÅS Arbetsplats
Bosch Thermoteknik AB Jobbnummer
9827106